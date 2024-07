Per i francesi e tutti coloro nel mondo che non conoscevano ancora Tortona, ora lo sanno: la nostra città è presente, viva e bellissima e sta vivendo un gran momento anche grazie al ciclismo.

Dopo il successo di ieri con due manifestazioni, “La Mitica” corsa in bicicletta d’epoca e “Bellezze in bicicletta” manifestazione folcloristica in costume lungo le vie della città, è arrivato il passaggio del Tour de France con transito sul parco del Castello dove Tortona sul piazzale della Torre, simbolo della città, ha voluto omaggiare il tour (foto dall’alto in fondo all’articolo.

Una risposta all’omaggio che i francesi hanno voluto fare a quello che è stato il più grande Campione del ciclismo di tutti i tempi: Fausto Coppi. Tanti cittadini hanno salutato il passaggio dei ciclisti della corsa più importante al mondo lungo le vie della città e fra questi il Sindaco di Tortona Federico Chiodi insieme al presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo ai figli del Campionissimo Marina e Faustino Coppi, agli assessori Giordana Tramarin, Anna Sgheiz e tante altre persone, fra cui il vescovo di Tortona, Monsignor Guido Marini che è sceso in strada fra il pubblico, in corso Romita per applaudire i corridori al loro passaggio.

E’ stata la prima volta che il Tour è partito dall’Italia tre sono le tappe “italiane” ognuna dedicata ai grandi campioni del ciclismo italiano vincitori del Tour, Gino Bartali, Marco Pantani e Fausto Coppi e proprio per questo a Tortona sul parco del Castello è stato realizzato il Gran Premio della Montagna, traguardo volante chiamato “Cote de Tortona” dedicato a Coppi.