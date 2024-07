Ieri sera, domenica 30 giugno, ha avuto luogo il primo evento della 2° edizione di “Musica sotto le Gru”, che si è rivelato un grandissimo successo. Protagonisti della serata sono stati i “Fresh’N’Clean” con il loro spettacolare School Show. Questo talentuoso gruppo di ballo, guidato da Simone Stella, sta conquistando il panorama artistico italiano con crescente successo.

I Fresh’N’Clean, finalisti del programma “Tú sí que vales”, hanno dimostrato il loro talento e creatività davanti a un vasto pubblico televisivo. Recentemente, hanno partecipato come master nel noto programma “Amici” di Maria De Filippi, consolidando ulteriormente la loro reputazione nel mondo della danza. Questa eccellente realtà artistica imperiese continua a raccogliere consensi e ad ispirare appassionati di danza di tutte le età.

L’inaugurazione di questa serie di eventi, che ci accompagnerà nei mesi di luglio e agosto, è motivo di grande entusiasmo. “Musica sotto le Gru” è organizzato dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, in collaborazione con la Città di Imperia e la direzione artistica di Monica Tondelli (BAR 11). Questa straordinaria serie di eventi musicali accenderà le notti estive imperiesi, trasformando la suggestiva Banchina Aicardi in un palcoscenico vibrante di suoni, ritmi ed emozioni.

Correlati