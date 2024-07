Doppio intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che nella giornata di oggi hanno effettuato diversi interventi fra cui due importati per i quali è stato necessario provvedere al taglio di due piante. Il vento che ha soffiato ad intermittenza ha messo in pericolo la sicurezza pubblica a causa di due piante che rischiavano di provocare seri danni così i pompieri hanno dovuto tagliarle. E’ accaduto prima alla frazione Torre Garofoli e poi nel tardo pomeriggio in strada Viola Rosé Faceto

FOTO DI REPERTORIO