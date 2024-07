Con il mese di luglio 2024 entra in vigore l’orario estivo della Biblioteca Civica “G. Canna” che prevede aperture al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 con aperture pomeridiane dal martedì al venerdì dalle 13,30 alle 17,30. Rispetto all’orario ordinario, quello estivo, non prevede l’apertura mattutina del sabato.

Per l’intero mese di agosto, invece, la Biblioteca Civica resterà chiusa per consentire le operazioni di revisione interna che riguardano gli oltre 350.000 volumi che fanno della “G. Canna” di Casale Monferrato la seconda biblioteca civica del Piemonte. Queste operazioni impegneranno il personale nella conduzione di controlli e riordini sul patrimonio librario, attività necessaria e preziosa per mantenere le serie bibliografiche in ordine e facilmente consultabili da parte degli addetti, per quanto riguarda i depositi, e gli scaffali “aperti” per i lettori.