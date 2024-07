Questa mattina, lundì 15 luglio, il Sindaco Federico Chiodi, insieme all’Assessore Anna Sgheiz e al Consigliere Comunale Cristiana Daglio, ha fatto visita al Centro Estivo comunale presso lo Chalet Castello che da quest’anno torna ad essere la sede principale delle attività dedicate a giovani e giovanissimi in età scolare. In totale il Centro Estivo comunale 2024 conta 280 iscritti complessivi, suddivisi nelle due fasce d’età: 0-5 anni (con sede presso il polo educativo di viale Kennedy e via Trento), 6-13 (con sede allo Chalet). Sono circa 120 le presenze settimanali previste per entrambe le fasce, fino alla conclusione dell’iniziativa il prossimo 9 agosto.

Per ulteriori info: https://www.comune.tortona.al.it/it/sezione/canali-tematici/page/centri-estivi