Sabato 13 luglio 2024, alla presenza di un folto pubblico, nel parco di Villa Caffarena a Serravalle Scrivia si è tenuto come da parecchi anni l’incontro tra le arti, musica, pittura e letteratura attraverso la manifestazione “Poeti, musicisti, pittori…funamboli di un sogno”. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Serravalle Scrivia, Luca Biagioni e del Vicesindaco Walter Zerbo ed il benvenuto del coordinatore dell’associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia, Bruno Farinelli, la serata ha avuto inizio con il dialogo tra due note portato in scena da Massimo e Maurizio Novelli dell’associazione teatrale “I Mancini del Quarto”. Durante la prima parte della serata si è svolta la tavola rotonda “Storia e realtà musicale nel nostro territorio” condotta con la consueta perizia dal giornalista Luciano Asborno. Si sono trattati i seguenti argomenti:

musica sacra, con la Professoressa Letizia Romiti e Giuseppino Corazza, Costruttore di clavicembali;

canto e settore lirico, con Laura Ansaldi, Docente e Soprano;

Corpo Musicale di Serravalle Scrivia “Pippo Bagnasco”, con Antonino Bailo, Presidente, e il Professor Ennio Morgavi per la storia;

musica contemporanea, con Massimo Montecucco per la Band Woda Woda di Serravalle Scrivia e con Tiziano Spigno.

Successivamente hanno letto le loro opere, accompagnati dalla chitarra di Umberto Ferrarazzo e dai violini di Valeria Bisio e Matteo Rolando, i poeti: Sergio Acerbo – Franca Aurelia Cabella – John William Chester Bentlemon – Mauro Derossi – Elisa Labartino – Gianluca Gismondi – Walter Pestarino. Durante la lettura venivano proiettate su di un grande schermo le composizioni pittoriche, create in tempo reale dai pittori: Sara Andolfo – Sofia Borasi – Bruno Farinelli – Francesco Giannattasio – Simona Labartino – Tina Lassen – Walter Repetto – Giovanni Torchia

Nel corso della serata si sono esibititi il Dirigente Scolastico, Carlo Oneto al corno, il soprano Laura Ansaldi, accompagnata alla tastiera dalla madre, la prof.ssa Luisa Corsini, e la band Woda Woda insieme a Tiziano Spigno.

Sono stati assegnati attestati di merito per il contributo dato al settore musicale del territorio a:

Laura Ansaldi – Antonino Bailo per il Corpo Musicale “Pippo Bagnasco” – Band “Woda Woda” – Lucia Bellani – Valeria Bisio – Andrea Bobbio – Franco Carrega – Giuseppino Corazza – Luisa Corsini – Marcello Crocco – Umberto Ferrarazzo – Luciano Girardengo – Don Francesco Larocca – Carlo Oneto – Roberto Paravagna – Roberto Ponzano – Marco Pucci per l’Associazione Stazzanese “Amici della Musica” – Matteo Rolando – Letizia Romiti – Tiziano Spigno – Vito Marsico, Musicista, alla memoria – Luigi Bolchi, per la Polifonica Serravallese, alla memoria.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Serravalle Scrivia, l’Università di Ogni Età UNIDuevalli Borbera e Scrivia, la Pro Loco di Serravalle Scrivia e l’associazione MIsericordia di Stazzano O.D.V.

Hanno collaborato all’organizzazione: Pro Loco di Serravalle Scrivia – Silvana Rebora – Mauro e Mattia Derossi – Lelio Demicheli – Gianluca Trunzo per le riprese video – Angelo Montecucco – Gianni Camera – MariaRosa Marchesotti – Eugenio Traverso – Francesco Carlini – Francesca Rebora – Sandra Saturnino – Istituto Comprensivo Martiri della Benedicta di Serravalle Scrivia