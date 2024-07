II 26 luglio 2024 alle 21.00, presso il Cortile della Gipsoteca Giulio Monteverde di Bistagno, andrà in scena lo spettacolo “Umane follie – in canzoni, musica e parole” di Paolo La Farina.

In scena Paolo La Farina, Riccardo Caffa, Marino Conterno, Alessandra Sini, Danila Solero

Con la consulenza artistica di Nicoletta Borgna.

Questo spettacolo esplora in modo unico e affascinante le sfaccettature della follia umana con un approccio che mescola canzoni, musica e parole.

Sarà il pubblico stesso a indicare le più significative follie dell’umanità che saranno recepite e interpretate attraverso un gioco di interazione e improvvisazione che coinvolge sia i cantanti che gli attori.

“Umane follie in canzoni, musica e parole” è una celebrazione dell’immaginazione e del coraggio di chi osa sfidare la realtà con la forza dei propri ideali. Attraverso una messa in scena dinamica e suggestiva in cui il pubblico non è solo spettatore ma partecipante, Paolo La Farina riesce a catturare l’essenza della follia umana, rendendola attuale e in cui il pubblico si può riconoscere.

L’appuntamento è fissato per il 26 luglio 2024, alle ore 21:00, presso il Cortile della Gipsoteca Giulio Monteverde di Bistagno.

Biglietto intero € 13,00 – Ridotto € 10,00. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro.

Per informazioni e prenotazioni: reteteatri@gmail.com – 3890576711

www.rete-teatri.it.