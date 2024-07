Al Casinò di Sanremo la fortuna è di casa.

Ieri sera, 22 luglio, infatti, un vacanziere, che torna spesso in Riviera, giocando solo tre euro ad una delle sue macchinette preferite, ha sentito la benaugurale musica che lo ha eletto “winner”, vincitore del super montepremi pari a € 167.456. Ha centrato la sequenza di tre “10”.

I festeggiamenti sono subito iniziati brindando con un calice di bollicine alla splendida vincita. Era visibilmente soddisfatto. In passato, infatti, si era visto consegnare premi di minore entità ma mai una cifra così ricca, che ha reso indimenticabile il soggiorno sanremese.

“Esprimo i più sentiti complimenti per la bella vincita, che riafferma come il nostro Casinò sia fortunato per i nostri visitatori e quindi divertente per le svariate offerte di intrattenimento. Speriamo che sia un’estate all’insegna delle vincite importanti, che rafforzano il nostro brand turistico. “ Sottolinea il Presidente e Amministratore Delegato dott. Gian Carlo Ghinamo.

Continua, quindi la serie positiva per i visitatori del Casinò matuziano. Il 2024 è iniziato, il 3 gennaio, con un’altra memorabile vincita del valore di € 217.000. Ogni mese, inoltre, le slot machines dispensano premi del valore superiore a € 5.000 per quasi un milione di euro. Dall’inizio dell’anno il montepremi per vincite superiori a € 5.000 ha già raggiunto quota € 5,5 milioni .