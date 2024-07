Diano Marina si prepara ad aprire la settimana in cui si festeggia il Santo Patrono, la Madonna del Carmine. Si comincia con l’appuntamento del lunedì sul Molo delle tartarughe, con la musica e l’animazione di “Balliamoci l’estate 2024 con Gianni Rossi”. Il giorno seguente tornano le band di “Diano in musica” ad accompagnare le passeggiate serali nel centro cittadino: Green Mamba (via Genala), Tre Gotti (corso Roma est), Mauro Vero & DOCG (corso Roma ovest).

Lunedì 15 luglio alle 21.00 il Rosario si reciterà nell’Oratorio dell’Annunziata mentre martedì 16 luglio, in occasione della festa liturgica della Madonna del Carmine, a partire dalle 21.00 si terranno la Santa Messa e la processione con omaggio floreale (a cura dell’associazione Diano Sub) alla statua sommersa della Madonna “Stella Maris”. In occasione della festa patronale, martedì gli uffici pubblici resteranno chiusi.

Mercoledì tornano le immagini e i racconti del mare a cura di InfoRmare: appuntamento con “Diano sottoMarina” fissato per il 17 luglio in piazza Martiri della Libertà a partire dalle ore 21.30. Al centro delle proiezioni, ci sarà il tema “Il mare profondo, immergiamoci insieme nel mare profondo della piana di Diano Marina”.

Giovedì torna a Diano Marina ‘La Rockstar della Fisica’, Gabriella Greison: fisica, scrittrice, attrice, conduttrice e divulgatrice scientifica. Dopo il successo della rappresentazione teatrale andata in scena lo scorso 12 aprile durante “I venerdì della conoscenza” presso il Polietama Dianese-Teatro Sandro Palmieri, Greison torna per presentare il libro “La donna della bomba atomica”, con il quale ricorda e valorizza il lavoro di una delle grandi scienziate del passato, Leona Woods, un’importante figura della Scienza e della Storia, troppo spesso dimenticata e discriminata dalle ricostruzioni storiche. Il giornalista Marco Vallarino la intervisterà a “Un mare di pagine” giovedì 18 luglio alle 21.15 in piazza Martiri della Libertà.

Il weekend sarà caratterizzato da svago e divertimento grazie a Evviva l’Estate, sagra gastronomica a cura di Famïa Dianese, in programma da venerdì 19 a domenica 21 luglio a Villa Scarsella. Sempre venerdì ma sul Molo delle Tartarughe, è invece il turno di Stefano Chiodaroli, attore e comico conosciuto per le sue esibizioni a Zelig e Colorado ma anche per la conduzione di programmi televisivi e per la partecipazione a commedie cinematografiche al fianco di attori come Massimo Ghini, Nicola Vaporidis, Fabio De Luigi e Luciana Litizzetto. Lo spettacolo comico, a cura di DM eventi, andrà in scena alle 21.30.

Lo scoppiettante fine settimana termina con i Fuochi d’artificio per la Festa patronale, a partire dalle 22.30 di sabato 20 luglio. Lo spettacolo pirotecnico sarà visibile da tutta la passeggiata mare. Domenica 21 luglio invece, in conclusione dei festeggiamenti relativi alla Solennità del Carmine, si terranno le Sante messe alle 7.00, alle 9.00, alle 10.00, alle 11.00 e alle 18.00. La Messa Solenne presieduta dal Vescovo si celebrerà alle 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale mentre alle 21.45 si terrà la Processione con l’Affidamento della Città e il reverente omaggio delle autorità cittadine alla Vergine patrona di Diano Marina.