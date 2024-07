Durante l’evento della notte bianca al Cristo, che si è svolto regolarmente nella serata di sabato 22 giugno, protraendosi fino alle prime ore della notte successiva, la complessa organizzazione sviluppata in campo da organizzatori e Questura ha dato ottimi risultati. La bontà di quanto apprestato ha trovato verifica anche in alcuni episodi che in teoria potevano nuocere al buon andamento dell’evento, nella sua valenza di ordine e sicurezza pubblica.

In particolare, gli operatori della Polizia di Stato, coadiuvati da una pattuglia della Guardia di Finanza impiegata nel medesimo servizio, sono dapprima riusciti a bloccare un cittadino italiano, pluripregiudicato, di 54 anni il quale, in preda all’ebbrezza alcolica, aveva aggredito un passante sferrandogli un pugno senza alcun motivo apparente. La vittima delle percosse è stata prontamente soccorsa, mentre l’aggressore è stato trasportato presso la Questura con l’ausilio della Squadra Volante della Polizia di Stato e denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni.

Nel corso della serata i poliziotti, sempre coadiuvati dal personale della Guardia di Finanza, hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 57 anni, pluripregiudicato e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per la violazione degli obblighi previsti dalla suddetta misura; soggetto, peraltro, arrestato già altre due volte nel corso dello stesso anno per il medesimo reato. In questo caso, lo stesso era trovato al di fuori del proprio domicilio ben oltre l’orario consentito e, inoltre, intento a frequentare un bar nonostante il divieto di accedere ai locali di pubblico trattenimento da dopo le ore 18.00. Nei giorni successivi, dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato sottoposto dall’autorità giudiziaria alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nella Provincia di Alessandria.

Denunciato in stato di libertà, infine, anche un cittadino italiano di 44 anni, pregiudicato e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale semplice, sempre per la violazione degli obblighi inerenti alla misura, in quanto avvistato alla festa ben oltre l’orario consentito.