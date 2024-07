Per la città di Valenza si prospetta un’estate scintillante e ricca di appuntamenti . Oltre al consueto luna park in Piazza Gramsci, ci saranno arte, cultura, musica e buon cibo ad accompagnare i valenzani per tutto il mese di luglio.

L’estate della città dell’oro si apre con la mostra “Tendenze”, allestita Presso il Centro Espositivo dell’Arte Orafa Valenzana in Via IX Febbraio 16, a cura del Centro Comunale di Cultura, inaugurata lo scorso 27 giugno e visitabile fino a sabato 27 luglio. L’iniziativa coinvolgerà tutte le scuole attive nel distretto orafo valenzano ponendo il focus sulla contemporaneità, sulla creatività e sull’estro dei giovani talenti che si stanno formando presso i vari istituti cittadini.

Secondo appuntamento del nutrito programma estivo è martedì 2 luglio, ore 18, presso il Centro Comunale di Cultura in Piazza XXXI Martiri. Alberto Vincenzoni – curatore della mostra “Quei favolosi anni Sessanta” visitabile fino al 6 luglio – dialogherà con il professore Luca Monti – program manager per “MEC Master in Eventi e Comunicazione per la Cultura. Arte, Cinema, Musica e Spettacolo” dell’Università Cattolica di Milano – su musica, cinema, letteratura e costumi di un’epoca mai dimenticata e sempre viva nell’immaginario collettivo.

Per il ciclo “Metti una sera in biblioteca con…” alla Biblioteca Civica, giovedì 4 luglio, ore 21, l’autrice Serena Baracco presenterà il suo romanzo d’esordio “Lungo la via del faro” (Linea Edizioni 2022). Durante la presentazione del libro il servizio di prestito della biblioteca sarà attivo fino alle 23.

Si prosegue sabato 6 luglio con la “Golden Night”, l’ormai tradizionale appuntamento con l’inizio dei saldi, una serata di shopping e musica per le vie del centro, organizzata dal Comune di Valenza in collaborazione con l’associazione L’Oro dal Po al Monferrato.

Dal 12 al 14 luglio, in Viale Oliva, un intero weekend dedicato al territorio grazie alla manifestazione “Pro Loco in Piazza” organizzata dalla Pro Loco di Valenza con la partecipazione delle pro loco di Giardinetto, Castelnuovo Scrivia, Lu Monferrato e San Salvatore Monferrato che porteranno a Valenza le proprie specialità culinarie accompagnate da concerti e intrattenimenti musicali di generi diversi.

Visto il successo riscontrato, dal 13 al 27 luglio al centro Comunale di Cultura in Piazza XXXI Martiri, torna la mostra “Le donne FOTOGRAFANO le donne”, promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità con l’obiettivo di rappresentare il variegato mondo femminile attraverso scatti fotografici di cui le donne sono sia autrici che protagoniste.

Una serata dedicata al teatro locale, sabato 20 luglio in Viale Oliva alle 21, con lo spettacolo “Le storie di un panchinaro” scritto e diretto dal valenzano Gianluca Pivetti che vedrà protagonista sul palco la compagnia Notte Magica.

Per concludere in bellezza il fitto calendario dell’estate valenzana, come tradizione vuole, la Festa Patronale di San Giacomo, in Viale Oliva da giovedì 25 e fino a domenica 28 luglio, anche quest’anno organizzata dal Comune di Valenza con la preziosa collaborazione della Pro Loco. Quattro serate di buon cibo e musica dal vivo per ritrovarsi insieme a vivere momenti gioiosi e spensierati. Ecco il programma: 25/07 “I Mambo” e concorso canoro “Ugola d’oro”; 26/07 “Settesotto Party Band”; 27/07 “Tributo 883/Max Pezzali”; 28/07 “Il Re degli Ignoranti”, tributo a Adriano Celentano.