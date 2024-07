Storici e cantanti, scrittori e rievocatori, poeti, musicisti si ritroveranno in Alessandria venerdì 5 e sabato 6 luglio nella splendida cornice Santa Maria di Castello, in occasione della quarta edizione del “Festival internazionale dei Templari” per raccontare nel corso di tre eventi la storia, il mistero e la leggenda dei famosi frati-cavalieri del Medioevo, ancora presenti nel nostro immaginario collettivo.

La direzione affidata a Simonetta Cerrini, storica e saggista, e Gian Piero Alloisio, drammaturgo e cantautore, ha predisposto un programma che contempla un incontro pomeridiano e conferenze spettacolo in orario serale; nel malaugurato caso di maltempo, gli eventi si svolgeranno regolarmente nella tensostruttura allestita in Palazzo Cuttica, dove peraltro è comunque previsto l’incontro con gli autori di sabato 6 luglio; la libreria “Il Libraccio” di Alessandria sarà presente al Festival con un’ampia scelta di libri dedicati ai temi trattati.

Il Festival ha ottenuto il patrocinio dell’Università del Piemonte Orientale ed è prodotto da ATID con il sostegno della Città di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la collaborazione di ASM Costruire Insieme e Alexala, inoltre fa parte della Templars Route European Federation (TREF); collaborano Casa di Quartiere di Alessandria (Comunità di San Benedetto al Porto), Diocesi di Alessandria, il Libraccio, il Chiostro Hostel & Hotel, l’Hotel Alli Due Buoi Rossi (tariffe convenzionate per gli spettatori del Festival), Palazzo del Monferrato, Castello di Piovera.

L'ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione sul sito web di eventbrite

sabato 6 luglio – ore 16.15 – Museo Civico – Palazzo Cuttica

INCONTRO CON I RELATORI

presentazione Templars Route European Federation con Valérie Alanièce, François Gilet, Simonetta Cerrini;

presentazione dei libri di Maria Giuseppina Muzzarelli, A capo coperto. Storie di donne e di veli (il Mulino 2016) e, con L. Molà e G. Riello, Tutte le perle del mondo. Storie di viaggi, scambi e magnifici ornamenti, (il Mulino 2023). L’autrice dialoga con Simonetta Cerrini; seguirà firma copie;

collegamento da remoto con Dacia Maraini, che parlerà del suo recente libro Vita mia (Rizzoli 2023).

venerdì 5 e sabato 6 luglio – ore 21,oo – piazza Santa Maria di Castello

CONFERENZE-SPETTACOLO “LE DONNE DEL TEMPIO”

Era possibile che un Ordine già di per sé paradossale, che aveva rivoluzionato gli schemi medievali unendo in una sola persona il religioso e il combattente, il guerriero e il monaco, potesse accogliere al suo interno delle donne? E comunque, sono davvero esistite delle sorelle templari? Delle suore templari? Suore, consorelle, mogli, serve, amanti, sante e regine: qual era l’atteggiamento dei celebri frati-cavalieri verso le donne? A quali sante i Templari dedicavano le loro chiese, di quali sante conservavano le reliquie, quali sante pregavano?

Ad Alessandria i mondi degli storici e degli artisti si comporranno in due serate-spettacolo, venerdì “Le sorores del Tempio” e sabato “Maria e i Templari” per raccontare come i frati cavalieri più affascinanti del Medioevo incrociarono i volti delle donne.

Tra i relatori: Simonetta Cerrini docteure de la Sorbonne-Paris-IV, la medievista Maria Giuseppina Muzzarelli (professore Alma Mater, già ordinario di Storia medievale Università di Bologna, studiosa di storia della cultura, della moda, del ruolo della donna nel Medioevo, nel comitato scientifico di Passato e Presente RAI 3); don Stefano Tessaglia, docente all’Università del Piemonte Orientale studioso dei rapporti fra religione e società, ci porterà a scoprire un tesoro dell’Alessandrino; dalla Francia, commenda templare di Avalleur, arriveranno Valérie Alanièce, studiosa delle sorores Templi nella Champagne, fondatrice e vice-segretaria della Templars Route European Federation, e François Gilet, indagatore delle origini dei Templari; inoltre, si collegherà da remoto la scrittrice, poetessa e drammaturga Dacia Maraini, vincitrice del Premio Super Campiello e del Premio Strega, candidata al Premio Nobel per la letteratura; sono previsti video-interventi di Helen Nicholson, emerita dell’Università di Cardiff, tra i massimi studiosi dei Templari, e del cantautore Francesco Guccini.

Il copione delle serate conterà interventi dei relatori e canzoni d’autore, letture, brani teatrali e performance. Tra gli artisti: Gian Piero Alloisio, il musicista e cantante argentino Juan Carlos “Flaco” Biondini (storico chitarrista di Francesco Guccini), la cantante e pianista alessandrina Elisabetta Gagliardi, il sassofonista e romanziere Antonio Marangolo (arrangiatore di Paolo Conte e musicista di Francesco Guccini); il coro alessandrino Cor’Allevi diretto da Rita Maria Ferraris; i rievocatori storici della compagnia Mansio Templi Parmensis 1275 che rappresenteranno momenti della vita dei Templari; sarà altresì presente l’associazione di rievocatori Custodes Viarum.