– Il Conservatorio Vivaldi rappresenta, per la città di Alessandria, una realtà consolidata, ricca di storia e florida di iniziative artistiche attorno alle quali si è consolidato, nel tempo, un pubblico affezionato e riconoscente. La costante ricerca di un’offerta formativa di alta qualità, in grado di attirare studenti da ogni parte d’Italia e da tanti paesi del mondo e l’incessante lavoro per caratterizzare il nostro istituto di alta formazione artistica e musicale come uno dei più vitali centri nazionali di produzione artistica e di ricerca hanno potuto concretizzarsi, negli anni, anche grazie al sostegno che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha voluto garantire.

Con l’Alleanza Strategica triennale stipulata nel 2021, il Conservatorio e la Fondazione unirono le proprie forse per attivare un progressivo e impegnativo programma di rinnovamento della “dotazione strumentale”, consentendo l’acquisto o il restauro di strumenti musicali di qualità adeguata ad una efficace formazione accademica. Fu inoltre garantito un importante contributo economico finalizzato al sostegno di studenti fuori sede e alla locazione temporanea di spazi adeguati allo svolgimento di attività artistiche (lezioni e concerti), in modo da alleviare una carenza di spazi che, soprattutto in epoca di pandemia, avrebbe imposto forti limitazioni alla normale attività.

Alla luce dei positivi risultati, Fondazione CRAL e Conservatorio hanno deciso di sottoscrivere una nuova convenzione per il triennio 2024-2026 articolata nei seguenti ambiti: a) prosecuzione del programma di acquisto o recupero di strumenti musicali; b) decentramento delle produzioni artistiche; c) noleggio della tensostruttura che consente, nei mesi primaverili ed estivi, la realizzazione di lezioni d’assieme e di eventi nel cortile di Palazzo Cuttica; d) Cantiere Vivaldi (masterclass di docenti di fama internazionale, stagioni storiche e altre produzioni artistiche); e) Vivaldi Flute Week (che ogni anno, nella prima settimana di ottobre, richiama artisti di fama internazionale e studenti di varia provenienza, donando alla cittadinanza un concerto al giorno).

L’impegno della Fondazione sarà pari a 151.500 euro, ripartiti nei tre anni coperti dalla convenzione.

La presidente del Conservatorio Maria Teresa Pasero e il direttore Marco Santi, ringraziando la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, sottolineano che “la convenzione, di fondamentale importanza per proseguire il percorso di crescita e consolidamento del nostro istituto, ci induce a dedicare una sempre maggiore attenzione alla programmazione pluriennale, definendo precise strategie e ben meditati obiettivi. Riteniamo che tale sforzo, reso possibile dall’alleanza con la Fondazione, sia condizione indispensabile per la crescita e il rafforzamento del Conservatorio Vivaldi e per restituire alla città attività culturali di qualità e prestigio”.

Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano, precisa che “il rinnovo della convenzione triennale con il Conservatorio è motivo di grande soddisfazione per la Fondazione in quanto conferma la validità di un’alleanza strategica, assolutamente innovativa, che è stata avviata, per la prima volta, nel 2021 e si è rivelata uno strumento essenziale per sviluppare l’eccellenza formativa offerta dal “Vivaldi” agli oltre 400 allievi provenienti da tutta l’Italia e da diversi Paesi del mondo. Questa è una iniziativa di grande respiro, che è stata inserita tra i progetti propri dell’Ente, nell’ambito dei settori rilevanti previsti dallo statuto, e per la quale sono state stanziate ingenti risorse con l’obiettivo di contribuire concretamente al progresso sostenibile del nostro territorio.