Vincitrice di numerosi premi la scrittrice torinese Filomena Iovinella torna a parlare di giornalismo dopo il romanzo “Il direttore” e lo fa riprendendo il personaggio di Nancy ma in modo diverso col suo nuovo romanzo “Nancy podcast emozionale” incentrato sul tema del giornalismo. Nancy, infatti, è una intrepida giornalista che con il suo podcast ha dato vita ad una interazione virtuale complessa ma veritiera. Nancy si muove a tuttotondo, ricercando la pace interiore, con l’aiuto di un Maestro speciale che tiene in vita le sue opere giornalistiche attraverso un nuovo podcast. Il podcast porta il suo nome e racconta le news dal mondo con sagacia e forza. La sua vita è una lunga metafora dell’arte del giornalismo e della comunicazione, sullo sfondo la manipolazione e l’annebbiamento ma soprattutto quella sua voce, che tutto svela, seguita da milioni di persone.

Ma perché questo romanzo? e cosa si cela dietro la vita di Nancy? Lo abbiamo chiesto alla stessa autrice.

Raccontaci, perché di nuovo Nancy?

Quando ho meditato intensamente a questo mio personaggio (per altro non nuovo alle stampe, perché già esistito nel romanzo Il Direttore) ho provato l’emozione del ritorno, una sensazione fortissima di descrivere la salita e la difficoltà di un cuore generoso, forte! Ho scelto, in quei mesi, di accendere una luce su di lei, Nancy, fatta di svariate sfumature, per non perdermene nessuna. Nancy mi ha trascinata dentro le pagine dove troverete anche me (ma non svelo altro!) facendomi fare un viaggio difficile nella sua ricostruzione lenta e faticosa, nella sua riscossa e….

e… parlare nuovamente del complesso mondo dell’informazione

Riflettere sulle notizie del mondo è stato da sempre una mia peculiarità, perché la riflessione e il fissare gli eventi accaduti può, in qualche modo, non addormentarci alla superficialità; io trovo doveroso non dimenticare, comprendere nel nostro piccolo, che sviluppare empatia e voglia di cambiare, sia possibile. Le notizie vere che spuntano di tanto in tanto lungo la via della lettura sono il cardine indissolubile delle mie trame più giornalistiche, se vogliamo lasciare un genere a questo mio romanzo, che è il secondo di questo tipo. Lascio qui la frase della quarta di copertina che può essere significativa per quel che io voglia intendere: “Sei una donna forte, sei riuscita a trascinare sul tuo canale milioni di persone, fedeli e attenti ad ogni tua parola”

La forza del podcast, dove le parole risuonano più che nella pagine stampate….

Quando la voce del podcast si faceva presente in me, il risuonare di quella realtà narrativa mi rendeva visibile quel microfono che si vede in copertina, le onde, le frequenze della comunicazione erano una forza per me e spero passi la stessa forza e la determinazione di diffondere la caparbietà e la dedizione di Nancy.

Ma poi perché questo romanzo così?

Avevo la necessità di rinnovarmi nello stile e nella forma, insomma di cambiare aspetto e spero con tutto il cuore che si intraveda anche leggendo il romanzo, che nella stesura del testo risulta leggermente diverso dal mio solito, portare quindi a chi legge e anche a chi guarda da fuori il mio libro, la volontà e la disciplina di applicare al personaggio principale e ai protagonisti satellite, un messaggio di forte empatia e scelta, in una congiuntura mondiale difficile.

Sono sempre molto felice di condividere un nuovo viaggio di pubblicazione, perché ogni libro possiede la sua anima, che rende quel che faccio la mia dolce magia e se giungo e raggiungo persone interessate, il viaggio prende compattezza e consapevolezza.

Angelo Bottiroli

“Nancy podcast emozionale” è in vendita su tutti gli ibooke store su internet

Nota biografica:

Filomena Iovinella nasce a Frattaminore in provincia di Napoli. Nel 2013 vince il primo premio al Concorso letterario Internazionale Città di Pomezia con la fiaba “Segui me” . Primo premio assoluto a POESIAMO, Genova 2013, con la poesia “Confusione te”. Ha collaborato con la rivista Pomezia Notizie e il Convivio (CT). Attualmente partecipa ai lavori con un’associazione culturale di Torino sia come giurata che come relatrice. Pubblica nel 2021 il romanzo “Il Direttore” , nel 2022 la raccolta di racconti “A metà tra l’umano e il divino” , nel 2023 il romanzo “Tu sei un traditore” editi da Luoghi Interiori Edizioni.