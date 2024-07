Dopo gli eventi dedicati al tema della violenza contro le donne a Imperia, Le Muse Festival al Femminile prosegue il suo percorso a Costarainera con la seconda presentazione della rassegna letteraria “Libri d’Estate con LeMuse – Aperitivo con l’Autrice”.

L’appuntamento è per il 25 luglio alle 18.30 con Francesca Piazza, scrittrice ed editrice, e con il suo ultimo romanzo “Tricotillomania”, la storia di un grande amore e di un indicibile segreto, una ferita profonda che peserà nel rapporto della coppia. Laureata in giurisprudenza, l’autrice, è dal 2023 direttrice editoriale e dal 2024 amministratrice unica di Golem Edizioni. Ha scritto anche “Sono stata nella giungla” (2021, Golem Edizioni) – che racconta in chiave umoristica il mondo del lavoro visto dalla prospettiva di una giovane madre – e alcune poesie pubblicate da Temperino Rosso Edizioni nella raccolta “Ritorno a Itaca” (2022) a cura di Silvana Archetti.

A ogni presentazione seguirà un aperitivo, offerto alla cittadinanza, con una degustazione di vini, grazie allo sponsor del sommelier Stefano Semeria.

Gli altri appuntamenti della rassegna sono il 22 agosto con Sara Morchio e il suo “Non è ancora buio” e il 5 settembre con Cristina Origone e il suo “Nessuno sa la verità”. L’ultimo evento a Costarainera sarà il concerto “Sorelle tutte. Pagine da musical” il 15 settembre alle 21.00 del Coro conClaudia, un musical in costume, tutto al femminile, diretto da Margherita Davigo. Il festival si concluderà infine con una tre giorni di arte, letteratura e musica a Viterbo.

L’idea

Il Festival, come è ormai noto, sostiene e divulga la creatività femminile come valore e patrimonio attraverso le diverse forme espressive dell’arte: la letteratura e la musica, la pittura e la scultura. L’arte al femminile rappresenta infatti un arricchimento per la società tutta che, per l’asimmetria che persiste fra i generi, non sempre trova lo spazio ad essa dovuto. Il festival vuole essere un palcoscenico che dà visibilità a opere di scrittrici, musiciste e artiste emergenti, ed è itinerante, coinvolge cioè diversi comuni. Se il cuore del progetto è legato indissolubilmente al Ponente Ligure, Le MusE Festival al Femminile ODV promuove la diffusione del format in altre località, come nel caso di Viterbo, prima città laziale disposta a sostenere gli obiettivi fondanti dell’associazione LeMusE.

Patrocinio e sponsor: Regione Liguria, Comune di Costarainera, Coop Liguria, Associazione Farneparte, Sommelier Stefano Semeria.

Direzione artistica de LeMusE Festival 2024

Daniela Mencarelli Hofmann (autrice, artista, presidente de Le Muse Festival al Femminile ODV), mencarellihofmann@gmail.com, tel.: 329 7760760

Gabriella Benedetti (insegnante, vicepresidente de Le Muse Festival al Femminile ODV), gabibene.gb@gmail.com, tel.: 342 0519122

Loriana Lucciarini (scrittrice, direttivo de Le Muse Festival al Femminile ODV), lorianalucciarini@hotmail.com; tel.: 380 9027119

Pagina FB de LeMusE Festival al Femminile ODV: https://facebook.com/LeMuseFestival