BORDIGHERA EVENTI

29 LUGLIO – 04 AGOSTO 2024

Lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 luglio dalle ore 19:00

Presso il lungomare Argentina

Manifestazione storica “Bordighera, un Mare di Sapori”: giochi,mercatini,mare,golosità

Martedi 30 luglio

Bordilandia Park Spettacolo “Monocirco e squilibrio”

presso Lungomare Argentina nei pressi dei Pennoni dalle ore 21.30

Mercoledì 31 Luglio

Presso Spiaggia di Arziglia alle ore 21.30

Viaggio lungo la Via Lattea

Osservazioni astronomiche guidate ad occhio nudo e ai telescopi per conoscere le costellazioni estive e gli oggetti

celesti più belli del periodo. Prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348552 0554 indicando nome,

numero di partecipanti.

Giovedì 1 agosto

presso Giardini Lowe Concerti Sinfonica “I balletti degli autori italiani” Musiche di Verdi e Rossini ore 21:30

Venerdì 2 agosto

Presso Giardini Lowe Rassegna Cantautorato “E..state in Tenco “

Il Tenco torna a Bordighera! Preparati ad immergerti per due serate nel mondo del miglior cantautorato!

Inizio alle ore 21.00 con la presentazione del libro e disco “IL CANTASTAINO – AMICO, L’INCONTRO È LA VITA

DELL’ARTE” a cura di Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Club Tenco. A seguire si esibirà la

cantautrice, scrittrice, eclettica artista e produttrice musicale Roberta Giallo. Chiude l’appuntamento il concerto del

cantautore, scrittore e poeta Alberto Fortis.

Sabato 3 Agosto

Presso Giardini Lowe Rassegna Cantautorato “E..state in Tenco “Inizio alle ore 21.00 con la presentazione del libro

“Musica e parole–breve storia delle canzoni d’autore in Italia” di Paolo Talanca(Carocci editore). A seguire si

esibisce la cantautrice Irene Buselli e l’appuntamento si chiude con il concerto del pianista e compositore Paolo

Jannacci.

I biglietti sono acquistabili presso lo sportello IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 o tramite il sito visitbordighera.it al

seguente link:

https://www.visitbordighera.it/eventi/estate-in-tenco-2024

Il biglietto ha un costo di €10.00

Non è previsto alcun rimborso in caso di mancata partecipazione.

Sabato 3 agosto

Serata danzante e gastronomica presso Sasso (fraz.Bordighera)

Sabato 3- Domenica 4 agosto

presso Piazza del Popolo a Bordighera Alta alle ore 18,15 e 19,30 “Impressioni di Luce” Spettacolo teatrale

itinerante, un brillante viaggio teatrale lungo lantico Sentiero del Beodo per celebrare i 150 anni dell’Impressionismo

in compagnia di chi rivoluzionò per sempre la storia dell’arte. Biglietti €12 ridotto € 10

Info e prenotazioni: +39 347 5446651/ 347 7851494 teatroxmonet@gmail.com fb: teatroxmonet online oooh.events

Domenica 4 agosto

Dalle ore 8:00 alle ore 19:00 presso il Lungomare Argentina

“Bordighera città d’Arte” mercatino di antiquariato collezionismo e vintage

A Bordighera si incontrano la cultura, l’arte, la storia e la tradizione.

Contatti: Associazione culturale e ricreativa E20Free Cell. + 39 328 26 25 309 e-mail: e20free@libero.it

Circolo ricreativo culturale AnticoDoc Cell. +39 72 62 822 e-mail mapmoc@tin.it Fb anticodocliguria

EVENTI IN CORSO

Fino a domenica 1 settembre

Bodighera Sun & Fun animazione estiva e attività gratuite per tutta la famiglia tutti i dettagli al seguente link:

https://www.visitbordighera.it/eventi/bordighera-sunfun

Fino a venerdì 2 agosto

presso hotel Villa Miki Via Lagazzi 14 esposizione collettiva internazionale di arte contemporanea “SORBETTO

COLORATO ARTE” dalle 15:00 alle 20:00. info +393756209443

Fino a sabato 7 settembre

Bordilandia Park divertimento per le famiglie con giochi gonfiabili tiro a segno con i pupazzi, tappetto elastico e il

percorso nella palline etanto altro.

Presso Lungomare Argentina zona Pennoni dalle 20.45 alle 24.00

WHALE WATCHING 2024

LUGLIO e AGOSTO tutti i martedì e giovedì. SETTEMBRE: dal 1° al15 tutti i martedì e giovedì. A seguire 17-19-24

escursioni marine per l’avvistamento cetacei nel Santuario Pelagos.

Partenze da Bordighera ore 12:30.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

+39 392 13 76 120 +39 392 00 52 191 wwimperia@golfoparadiso.it

Tariffa Adulti: € 40 – Ragazzi (4-12 anni): € 22 – Bambini (0-3 anni): gratis

Vi consigliamo di presentarvi con circa trenta minuti di anticipo rispetto all’orario di partenza presso il punto

d’imbarco dove avverranno il pagamento ed il ritiro dei biglietti.

L’orario di ritorno è indicativo, considerate sempre trenta minuti di margine rispetto all’orario di rientro

previsto.

previsto. Indossate vestiti e scarpe comodi e portate con voi giacca a vento, cappellino, crema solare e occhiali da

sole.

sole. non dimenticatevi la macchina fotografica e, se lo avete, il binocolo!

Se pensate di soffrire il mal di mare o fosse la prima esperienza a bordo, considerate l’idea di portare con voi

medicinali adatti all’occorrenza seguendo il parere del vostro medico curante, considerando che a bordo sono

disponibili solo sacchetti per questa problematica. Per ragioni di sicurezza, consigliamo alle madri in attesa,

di sentire il parere del proprio medico curante prima di prenotare.

medicinali adatti all’occorrenza seguendo il parere del vostro medico curante, considerando che a bordo sono disponibili solo sacchetti per questa problematica. Per ragioni di sicurezza, consigliamo alle madri in attesa, di sentire il parere del proprio medico curante prima di prenotare. Potete portare con voi un pranzo al sacco da consumare a bordo.

Se devete utilizzare accessi per disabili ricordate che l’imbarco viene effettuato tramite la passerella di prua

con un passaggio massimo di 60 cm. Contattateci per ulteriori informazioni a riguardo.

Ricordiamo che i servizi in battello si effettuano in condizioni di mare e tempo favorevoli, giudicate tali dal

capobarca. Gli orari possono subire variazioni e/o sospensioni per esigenze tecniche di servizio; si consiglia di

contattare ufficio battelli tel. 0185 772091.

“inside Monet VR Experience”

presso IAT Bordighera – Ufficio di informazione e accoglienza turistica (Via Vittorio Emanuele II 172, presso i Giardini

del Palazzo del Parco.

Per gli orari verranno pubblicati aggiornamenti sul seguente link.

I biglietti sono acquistabili su www.wayexperience.it e anche in loco nei giorni e negli orari prima della partenza.

15€ biglietto intero e 10€ ridotto (under 17, over 65, persone con disabilità e insegnanti