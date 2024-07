Ieri sera il Gruppo Pesca Sportiva ha celebrato con entusiasmo e grande partecipazione il suo 55° anniversario dalla fondazione. I festeggiamenti si sono svolti sulla banchina del porto, nel luogo simbolo per la comunità dei pescatori sportivi. La serata è stata caratterizzata dalla spaghettata organizzata dall’associazione Gruppo Pesca Sportiva, fondata nel 1969 da un gruppo di amici appassionati di pesca. Tra questi c’era Enzo Martino, l’attuale Presidente, che a quei tempi possedeva già il suo piccolo gozzo, la tradizionale barca da pesca ligure.

Ogni cinque anni, il Gruppo Pesca Sportiva si riunisce per celebrare l’anniversario, un momento di convivialità che coinvolge tutti i 70 soci, compresi i più giovani, che oggi hanno appena 16 anni. Questa ricorrenza non è solo un’occasione per ricordare la storia dell’associazione, ma anche per guardare al futuro con iniziative volte alla tutela dell’ambiente marino e alla formazione delle nuove generazioni.

Lo scorso 13 luglio, per esempio, il Gruppo ha organizzato un convegno dedicato alla “Migrazione del tonno rosso nel Mediterraneo”, un evento che ha attratto numerosi appassionati e curiosi. Attraverso video-proiezioni e attività didattiche, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino uno dei fenomeni più affascinanti del nostro mare. Il Gruppo Pesca Sportiva, con il patrocinio del Comitato Provinciale FIPSAS, ha inoltre avviato un gemellaggio con la società monegasca di pesca. Il progetto prevede l’installazione di dispositivi satellitari su alcuni tonni rossi per monitorarne i movimenti e comprendere meglio le loro migrazioni nel Mediterraneo: grazie a questa tecnologia, il pubblico potrà essere ancora più coinvolto ed educato al rispetto del mare.

In occasione dell’anniversario, il Sindaco ha voluto esprimere il suo apprezzamento e le sue congratulazioni al Gruppo Pesca Sportiva e al suo Presidente, Enzo Martino, che ricopre anche la carica di Presidente del Comitato provinciale FIPSAS.

“Desidero congratularmi con il Gruppo Pesca Sportiva per i suoi 55 anni di attività” ha dichiarato Cristiano Za Garibaldi. “L’associazione rappresenta un esempio straordinario di come la passione per la pesca possa trasformarsi in un impegno concreto per la tutela del nostro ambiente marino e per l’educazione delle nuove generazioni. Ci tengo a fare un ringraziamento particolare a Enzo Martino, che con dedizione e competenza guida il Gruppo e il Comitato provinciale FIPSAS, contribuendo alla crescita della consapevolezza all’interno della nostra comunità”.

Il prossimo appuntamento con il Gruppo Pesca Sportiva sarà a settembre con il “Trofeo Città di Diano Marina – Memorial Danilo e Maurizio Martino”, la gara di traina costiera che si svolgerà domenica 1 settembre presso il porto turistico della Città degli Aranci.