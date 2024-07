La Squadra Mobile di Alessandria ha concluso un’articolata indagine che ha consentito di smantellare un sodalizio criminale dedito alla commissione di furti in abitazione.

Il 24 giugno scorso sono finiti in carcere tre cittadini albanesi di 28, 20 e 19 anni, mentre è stata collocata agli arresti domiciliari la donna che nel corso dei furti fungeva da palo: contestati a vario titolo sette furti in abitazione e un furto in una farmacia.

L’attività, originatasi a seguito di un furto perpetrato in un appartamento nel quartiere “Orti” di Alessandria nell’estate del 2023, ha visto impegnato il personale della sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile, che anche tramite attività tecnica ha monitorato per circa quattro mesi i movimenti di alcuni cittadini albanesi già noti per simili fatti criminosi.

Gli indagati, che spesso utilizzavano auto a noleggio e ricorrevano all’aiuto di connazionali appena giunti in territorio italiano e privi di una dimora stabile, hanno evidenziato una grande mobilità sul territorio, tanto che gli stessi si rendevano responsabili di furti anche nelle province di Cuneo, Brescia e Bergamo.

Benché la “vivacità criminale” degli indagati rendesse particolarmente complessa l’attività di pedinamento e il loro monitoraggio, già nel gennaio 2024 – ad attività in corso – il personale della Squadra Mobile era riuscito ad arrestare in flagranza gli indagati, bloccati dopo un furto in abitazione a Novara, dopo un breve (e vano) tentativo di fuga. Le perquisizioni svolte immediatamente dopo l’arresto, eseguito con l’aiuto del personale della Squadra Mobile novarese, consentivano di rinvenire refurtiva, cellulari e altro materiale utile alle indagini.

Il solidissimo quadro probatorio raccolto, afferente a otto furti in abitazione commessi tra il novembre 2023 e gennaio 2024, portava il GIP di Alessandria ad emettere il provvedimento cautelare sopra menzionato.

Oltre ai soggetti colpiti da misura cautelare sono stati altresì deferiti all’A.G. due cittadini albanesi, caratterizzati da profili minori: a carico di uno di questi è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, misura non ancora eseguita in quanto il soggetto non è stato rintracciato.