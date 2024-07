Domenica 30 Giugno a Villaromagnano è stata una grande giornata di festa. La Pro Loco ha organizzato la 3^ edizione della “Fiera di Villetta” e il bar SMS la “festa della birra”.

Al mattino le vie del paese, colorate di giallo dagli abitanti, hanno accolto il passaggio de “La Mitica” e a seguire una cinquantina di espositori hanno presentato i loro prodotti sulle strade del piccolo borgo. A pranzo la SMS ha preparato gli agnolotti.

Durante tutta la giornata i bambini si sono divertiti con il gonfiabile posizionato in centro paese e in serata si è aperta per tutti la zona Street Food con birra e ottima musica. Tante le persone accorse per partecipare a questa splendida giornata.

Hanno partecipato alla fiera anche le altre associazioni del paese: il Vespa Club “Luca nel cuore”, l’ASD Villaromagnano e l’ANFASS. Gli organizzatori ringraziano per il sostegno il Comune, Pellegrini caldaie Srl di Tortona e Carrefour Express di Villaromagnano.