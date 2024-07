Alessandria, ha emesso un decreto decisorio per l’esecuzione di confisca ai sensi della normativa antimafia, nei

confronti di due pregiudicati novesi eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Alessandria.

La ricostruzione operata dalla Procura della Repubblica ed accolta dai giudici della Sezione Misure di

Prevenzione del Tribunale, si basa sugli esiti delle indagini svolte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico

– Finanziaria di Alessandria nell’ambito dell’operazione denominata “MONOPOLI”, che avrebbe fornito un

quadro di prolungata dedizione, da parte dei proposti, a delitti produttivi di reddito e forieri alla sicurezza

pubblica.

Le risultanze dell’articolata attività investigativa avevano consentito di eseguire, a partire dal dicembre 2018,

misure cautelari personali nei confronti di n. 4 soggetti, indagati a vario titolo per diversi reati tra cui estorsione,

cessione di stupefacenti e trasferimento fraudolento di valori.

Per tali vicende i principali indagati, tra i quali i destinatari degli odierni provvedimenti di confisca, sono stati già

condannati con sentenza del Tribunale di Alessandria, confermata dalla Corte d’Appello.

Sulla base delle ulteriori approfondite investigazioni economico patrimoniali svolte dalle Fiamme Gialle

alessandrine, il Tribunale ha ritenuto ricorrenti gli elementi per qualificare i proposti quali soggetti socialmente

pericolosi, con la conseguente applicazione della misura di sorveglianza speciale di P.S. nei confronti degli

imputati, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Dal punto di vista patrimoniale, in considerazione della sistematica e costante situazione di sperequazione fra

fonti lecite di reddito e beni nelle rispettive disponibilità rilevata nei confronti dei proposti e loro nuclei familiari,

è stata disposta la confisca di immobili, quote di capitale e compendi aziendali di quattro società di capitali e di

due ditte individuali con sede nella provincia di Alessandria, conti correnti e libretti di deposito.

Continua l’azione che la Guardia di Finanza di Alessandria svolge, nell’ambito delle indagini delegate dalla

locale Procura della Repubblica, a contrasto dei patrimoni di origine illecita con la duplice finalità di

disarticolare in maniera radicale i sodalizi criminali mediante l’aggressione delle ricchezze illecitamente

accumulate e di liberare l’economia legale consentendo agli imprenditori onesti di operare in regime di leale

concorrenza.

