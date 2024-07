Sabato 6 luglio la giornata inizierà alle 9.00 con una conferenza nella sala consiliare del comune di Diano Marina, intitolata “Le attività ricreative come strumento di contrasto alla cronicizzazione”, durante la quale interverranno Lorenzo Panella, Fisiatra (ASD Fishing Diana), che parlerà del ruolo delle attività ricreative; Alessandro Manelli, Fisiatra (Responsabile Gestione Attività riabilitative ASL1), che approfondirà il tema dell’integrazione sanità-territorio, con proposte e risposte attuali e Tiziana Rosso, Geriatra (Direttore sost. “percorsi e residenzialità disabili” ASL1), che si dedicherà al ruolo delle ASD e del volontariato sociale. La mattinata in sala consigliare si concluderà con una tavola rotonda in cui la dott.ssa Tiziana Rosso si confronterà con il dott. Lorenzo Panella e il dott. Alessandro Manelli, con la moderazione del dott. Fiorenzo Batistotti.

Domenica 7 luglio – dalle 9.00 alle 12.00 – appuntamento presso il porticciolo turistico di Diano marina per le attività ricreative sul mare. Lo stand di ASL1 offrirà informazioni su misurazioni posturali e realtà virtuale e su screening oncologici ed infettivologici. Nel “villaggio della salute” saranno presenti anche il Centro Medico Dea Diana per valutazioni sul rischio cardiovascolare, l’Associazione Culturale Arcadia con “Il nostro amico mare” che proporrà letture e racconti sul mare per bambini e non, e la Croce Rossa Italiana con prove pratiche di primo soccorso. Non mancheranno gli eventi sul mare, tra cui la gara di pesca a bolentino catch and release e le uscite in barca con istruttori federali.

“Ringrazio il Direttore generale Asl1, la Dott.sa Maria Elena Galbusera, che si prodiga con concreta disponibilità, collaborando a importanti progetti che si sviluppano nel nostro territorio” commenta il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. “Vi aspettiamo a MareAbilia il prossimo weekend”.

L’assessore Sabrina Messico manifesta la sua soddisfazione: “È un grande piacere accogliere questo evento a Diano Marina per il secondo anno consecutivo, a dimostrazione dell’importanza della condivisione e della sensibilità sui temi della disabilità e della prevenzione. Desidero ringraziare tutti gli organizzatori, in particolare l’associazione Fishing Diana, il Dott. Fabrizio Polverini Direttore socio sanitario dell’ASL1, e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa tra cui Fishing Diana, Club del Mare, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, GM Gestioni Municipali, associazione Arcadia e Centro Medico Dea Diana”.

“È la concreta possibilità di far incontrare attività sanitarie e attività ricreative, in un connubio altamente coinvolgente che mette al centro il benessere fisico” evidenzia il DG di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera. “Ma soprattutto è l’occasione per parlare e affrontare temi sempre più rilevanti come l’importanza del movimento quale deterrente per la cronicizzazione e il mantenimento delle funzioni vitali e dell’autonomia. MareAbilia è giunta alla sua seconda edizione a dimostrazione di quanto sia efficace confrontarsi in maniera sinergica sulle attività sanitarie che incontrano, integrandosi, quelle ricreative. Colgo l’occasione” conclude il DG Galbusera “per ringraziare tutti i partner che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. Invito la cittadinanza a partecipare all’iniziativa e a non trascurare le chiamate di ASL1 per le attività di screening”.