Si chiama Jacopo Bosia ed è entrato nella Scuderia Hakuna Matata di Andora nell’ottobre 2023: il tredicenne dianese si è appassionato fin dall’inizio all’ippica, arrivando a collezionare due medaglie in pochissimo tempo, come campione regionale e nazionale nella sua categoria.

Guidato dall’esperta istruttrice FISE Tamara Anfosso, Jacopo ha iniziato il suo percorso in equitazione con grande entusiasmo e determinazione. Il suo primo successo è arrivato lo scorso aprile al Pony Master Show di Arezzo, dove ha conquistato un eccellente quinto posto montando un pony della scuola.

Da qualche mese Jacopo gareggia con il suo pony Apache Fance Seugne, un compagno fedele che lo ha accompagnato alla conquista della medaglia d’oro nei campionati regionali S.O. a Follo lo scorso giugno, nella categoria pony primi passi. Il giovane atleta è anche campione nazionale, ha infatti conseguito la medaglia d’oro all’evento federale Open d’Italia Pony e Campionati Italiani Assoluti Pony di Salto Ostacoli, che si è tenuto negli impianti del Riviera Resort di San Giovanni in Marignano dal 27 al 30 giugno. In questi giorni Jacopo si trova in Toscana a rappresentare la Liguria alle Ponyadi KEP Italia all’Arezzo Equestrian Centre.

In merito ai successi di Jacopo, il Sindaco di Diano Marina ha voluto esprimere le sue congratulazioni “Jacopo Bosia è un esempio di come passione, impegno e talento possano portare a risultati davvero incoraggianti anche in pochissimo tempo. Siamo orgogliosi di lui e dei suoi successi: la sua dedizione e il suo spirito sportivo sono fonte di ispirazione per tutti noi. Auguriamo a Jacopo il meglio per le prossime competizioni”.