Originario di Vittorio Veneto (TN), Giovanni Palatini ha una ultraventennale esperienza di servizio. Arruolato in Accademia militare a Modena, ove ha frequentato il 178° corso di formazione “Saldezza”, ha dapprima ricoperto il Comando di Plotone alla Scuola Carabinieri di Fossano (CN) e poi svolto i Comandi territoriali in realtà complesse ed impegnative in Sicilia, a Caltagirone (CT), a Vittoria (RG), a Enna, a Siracusa e, infine, a Ragusa. Tutti incarichi territoriali e operativi che gli hanno consentito di conoscere e approfondire le tematiche sociali e criminali di maggiore rilevanza. Il Colonnello Palatini ha però diversificato la sua formazione professionale assumendo il Comando del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Venezia e quello internazionale all’interno del Multinational Specialized Unit (MSU) in Kossovo, a Pristina.

Cinquant’anni, sposato con due figli, il Colonnello Palatini succede al Colonnello Massimiliano Rocco, che lascerà Alessandria per assumere l’incarico di Capo di Stato Maggiore presso il Comando Legione Lombardia a Milano.