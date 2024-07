La scorsa sera, un peschereccio ha urtato contro gli scogli vicino all’imboccatura del porto di Imperia Oneglia, iniziando a imbarcare acqua. La Guardia Costiera è intervenuta prontamente, inviando una motovedetta sul luogo dell’incidente. Anche i Vigili del Fuoco e il personale del 118 sono stati allertati e sono giunti sul posto per fornire assistenza.

Nonostante i pochi minuti impiegati per raggiungere il luogo del sinistro, all’arrivo della motovedetta, l’imbarcazione era già semiaffondata, ma non vi era traccia dei membri dell’equipaggio in mare. Uno dei membri dell’equipaggio è stato trovato a bordo della piccola imbarcazione da pesca, mentre il secondo aveva già raggiunto terra, a nuoto. Entrambi i membri dell’equipaggio sono risultati in buone condizioni di salute e non hanno necessitato di assistenza medica.

La Guardia Costiera ha posto in essere tutti gli urgenti atti per garantire la sicurezza della navigazione, emettendo un avviso a tutti i naviganti, sta anche provvedendo ad emanare un’ordinanza dedicata alla disciplina dei movimenti in ingresso ed uscita dall’imboccatura del Porto di Oneglia, al momento parzialmente ostacolata dalla presenza del relitto del peschereccio stesso.

Inoltre, sono state poste in essere tutte le azioni necessarie per scongiurare ulteriori conseguenze a danno dell’ambiente marino, dovute anche alla presenza di idrocarburi dall’imbarcazione affondata. Fortunatamente, al momento, non sono stati rilevati sversamenti di idrocarburi in mare.

Infine, è in corso un’inchiesta tecnica ed un’indagine penale per individuare le ragioni e le responsabilità del sinistro.