Si avvicinano gli appuntamenti più attesi dell’estate novese. Le bancarelle allestite nella “passeggiata” di viale Saffi e zone limitrofe daranno vita alla tradizionale “Fiera d’Agosto”, che si svolgerà da sabato 3 a lunedì 5 agosto.

Quest’anno è in programma anche la notte bianca di sabato 3 agosto che prenderà il via alle ore 21 in piazza Carenzi con il “Concerto della Madonna della Neve” eseguito dal Corpo Musicale “Romualdo Marenco” di Novi Ligure, diretto dal Maestro Massimo Folli, e proseguirà in piazza Dellepiane dalle 22,30 con animazione e dj set a cura di Disco-nnect.

La sera di domenica 4 agosto, vigilia della Festa Patronale, nella zona dello stadio comunale (ore 22) si terrà lo spettacolo pirotecnico con i fuochi aerei ad alta gittata. Si precisa che, per motivi di sicurezza, lo stadio sarà chiuso al pubblico.

Infine, lunedì 5 agosto, dalle ore 21, il nuovo Circolo Ilva ospiterà una serata di ballo liscio con l’orchestra di Enrico Cremon.

Nel calendario delle manifestazioni sono inserite anche due edizioni del mercato di piccolo antiquariato Novantico (sabato 27 luglio e sabato 24 agosto, dalle ore 8) e la decima edizione della rassegna culturale Hortus Conclusus, diretta da Andrea Lanza e patrocinata dal Comune di Novi Ligure, che prenderà il via con l’anteprima del 25 luglio e si concentrerà negli ultimi dieci giorni di agosto.