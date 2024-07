Per il terzo anno consecutivo il mese di luglio coincide con l’apertura di un nuovo tratto della Ciclabile di Imperia. Il percorso che congiunge Borgo San Moro al Parco Urbano, passando per Via Trento, sarà infatti aperto al pubblico sabato 27 luglio. Unendosi a quello aperto un anno fa, la Ciclabile di Ponente, che corre fino alla Galeazza, supererà i 3 chilometri di lunghezza.

Novità anche sul fronte della viabilità cittadina. Sarà infatti riaperta al traffico veicolare, completamente riqualificata, Via Antica della Giustizia, che consentirà un collegamento più rapido con Lungomare Vespucci attraverso il nuovo sottopassaggio, ampliato rispetto a quello precedente.

L’apertura del nuovo tratto di ciclabile porterà in dote anche 107 nuovi parcheggi gratuiti, così suddivisi: 7 stalli auto e 8 moto in Via Trento; 61 stalli auto, 23 moto e 8 per bus turistici nella nuova area parcheggio realizzata su Lungomare Vespucci, all’altezza del McDonald’s.

Durante l’apertura ufficiale, che si terrà a Borgo San Moro alle ore 9.30, verrà anche intitolata la nuova rotonda a “Don Luigi Morelati”, storico e amato parroco di Cristo Re, e verrà svelata la prima di due opere che l’artista Igor Grigoletto ha realizzato per Imperia in occasione del Centenario della Città.

“È il tratto più breve tra quelli aperti, ma è quello più funzionale. Anzitutto, si completa la ricucitura di Borgo San Moro e Via Trento con il resto della città, riqualificando un’area che più di altre ha sofferto per decenni il passaggio della ferrovia. Inoltre, questo tratto esprime al meglio il vero senso della Ciclabile: una trasformazione urbanistica che cambia il modo di vivere e di muoversi tra un quartiere e l’altro. In questo senso bisogna leggere la nuova viabilità e le nuove aree parcheggio realizzate nell’ambito del progetto”, commenta il sindaco Claudio Scajola.