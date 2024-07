Intensificati i controlli sul corretto smaltimento dei rifiuti urbani da parte dal comando della Polizia Locale di Imperia. Grazie all’utilizzo di telecamere di sorveglianza installate presso le Iseco e ai servizi svolti dagli agenti in abiti civili, il personale della Polizia Locale ha potuto monitorare efficacemente diverse aree del territorio comunale. Le indagini hanno permesso di individuare e sanzionare immediatamente i responsabili di tali violazioni. Dal 1° gennaio ad oggi, sono stati notificati 70 verbali ambientali ai trasgressori, con sanzioni in media di 450 euro a testa. L’ultimo ad essere sanzionato è stato un trasgressore in Via Massabovi per l’abbandono di svariati rifiuti.

“Grazie all’impegno della nostra Polizia Locale, nell’ultimo periodo abbiamo ottenuto un buon riscontro nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti. Numerose segnalazioni da parte dei cittadini, prontamente raccolte e vagliate dagli agenti, hanno permesso di individuare e sanzionare i trasgressori. Un caso emblematico è quello di un individuo che, dopo aver abbandonato rifiuti nella zona di Sant’Agata, è stato rintracciato e multato. L’uomo, resosi conto della gravità del suo gesto, è spontaneamente tornato sul posto per ripulire l’area. Questi interventi si inseriscono all’interno di un più ampio programma di azioni volte a migliorare la vivibilità del nostro territorio, con l’obiettivo primario di questa Amministrazione, guidata dal sindaco Scajola, nel creare una città sempre più pulita, decorosa e funzionale. Invito i cittadini a segnalarci attraverso i canali ufficiali situazioni che meritano di essere attenzionate”, commenta l’assessore delegato alla Polizia Locale, Antonio Gagliano.