Domani, giovedì 25 luglio, ricorre la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento. Per l’occasione, l’Amministrazione Comunale di Imperia, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, la Protezione Civile, la Scuola Italiana Cani Salvataggio, la Croce Bianca, la Croce Rossa e la Croce d’Oro, ha organizzato un evento a tema dal titolo “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, che si svolgerà presso la SLA Surf Beach a Borgo Marina e sarà dedicato alla sensibilizzazione sulla sicurezza in mare e alla prevenzione degli incidenti legati alla balneazione e alla navigazione.

Il programma prevede un intervento sulla sicurezza della balneazione e della navigazione con la partecipazione della Capitaneria di Porto e una dimostrazione di operazioni di ricerca e salvataggio in mare coordinate dalla Capitaneria di Porto, in collaborazione con la Protezione Civile squadra nautica S.S. Trinità, la Scuola Italiana Cani Salvataggio “Vela”, la Croce Bianca, la Croce Rossa e la Croce d’Oro.



L’evento offrirà ai partecipanti l’opportunità di apprendere importanti nozioni sulla sicurezza in mare e di assistere a dimostrazioni pratiche di operazioni di soccorso, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza tra i bagnanti e i navigatori.