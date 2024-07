Consiglio comunale, lo scorso 18 luglio a Murisengo, per deliberare 12 punti all’ordine del giorno. Tra questi, la designazione dei consiglieri Gabriele Calvo ed Emanuele Vitale, quali membri della Commissione per l’Agricoltura e le Foreste, e delle consigliere Monica Quilico e Maria Chiara Molino, quali consigliere della Commissione comunale per la formazione dei Giudici Popolari.

In votazione anche la ratifica di una variante di bilancio di euro 24mila circa in entrata, per oneri di urbanizzazione, destinati per 20mila euro ad interventi sulla viabilità, di cui 15mila per fossi (via Gianoli a Corteranzo, strada per Case Battia tra cava e Crocetta, via Ferreri, via San Giorgio, via Cerro, via Toeri e Rivo – lavori iniziati martedì 23 luglio) e 5mila per interventi vari, mentre i restanti 4mila sono stati spalmati su capitoli diversi per sostenere, tra le altre, le seguenti spese: deumidificatore ambulatorio medico e opere cimiteriali.

Rispetto alla variazione del bilancio sul triennio 2024-2026 sono stati inseriti +282mila euro di contributo regionale destinati alla Casa della Salute, consentendo così alle casse comunali di recuperare pari importo, preventivamente stanziato, da dirottare su altri capitoli di cui si verrà a creare la necessità, a decorrere dall’esercizio 2025.

Inoltre, sono stati applicati 26mila euro di avanzo di amministrazione, di cui 15mila di co-finanziamento al Bando ministeriale per la promozione municipalità a vocazione turistica, di cui al progetto Loco Monferrato definito in partnership con i Comuni di Piovà Massaia e di Montiglio Monferrato.

Rispetto al piano delle alienazioni, invece, l’immobile di piazza Toti a Torino è stato quotato in riduzione (ottenendo un maggior allineamento con la valutazione dell’Agenzia dell’Entrate), determinando un valore di vendita pari a 180mila euro. Relativamente alle scuole, poi, è stata deliberata la richiesta di mantenimento in deroga dei plessi scolastici sotto-dimensionati, quale atto cautelativo in vista di eventuali riduzioni/ridimensionamenti. Questi, i numeri degli iscritti per il nuovo anno scolastico: 29 alla Scuola dell’Infanzia, 50 alla Scuola Primaria e 48 alla Scuola Secondaria che, complessivamente, determinano un lieve incremento rispetto al precedente anno scolastico.

Infine, sono stati approvati due regolamenti, più precisamente, è stato aggiornato quello della Fiera Nazionale del Tartufo ed è stato istituito quello per il conferimento delle Cittadinanze Onorarie.