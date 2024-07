Il sindaco di Imperia Claudio Scajola ha ricevuto a Palazzo Civico i giovani atleti della squadra di calcio a 5 dell’Istituto della Nostra Signora della Misericordia, accompagnati dal loro allenatore Massimo Cetrulo e Suor Francesca.

L’incontro è stato l’occasione per congratularsi con i ragazzi per i loro brillanti risultati al campionato nazionale Under 16 di Cesenatico, dove hanno conquistato la medaglia di bronzo dopo aver trionfato ai Regionali.

Tra sorrisi, battute e riflessioni calcistiche, il sindaco Scajola ha donato ai giovani atleti le cartoline con il francobollo celebrativo del Centenario della città di Imperia.

“Lo sport insegna valori fondamentali come la disciplina, il rispetto delle regole e il lavoro di squadra. La realizzazione di nuovi impianti sportivi, come il recente Polo Sportivo di San Lazzaro, assume quindi un’importanza cruciale per la crescita dei nostri ragazzi. Ho fatto i miei complimenti a questi giovani campioni per il risultato raggiunto a Cesenatico, invitandoli a farsi nuovi obiettivi per crescere ancora. Ringrazio l’Istituto N.S. della Misericordia per il prezioso contributo alla formazione dei giovani imperiesi che da sempre fornisce alla nostra comunità”, commenta il sindaco Claudio Scajola.