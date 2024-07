Si amplia il parcheggio di Piazzale Maestri del Commercio, accanto all’ex stabilimento Agnesi, con 123 nuovi stalli di sosta, di cui 94 bianchi gratuiti, 27 strisce blu a tariffa ridotta per i residenti e lavoratori (50 centesimi l’ora) e 2 disabili aggiuntivi. Complessivamente l’area parcheggio supera adesso i 300 stalli. L’ampliamento delle aree di sosta è stato possibile grazie all’utilizzo di circa 2.500 mq nell’avamporto di Oneglia, con l’intesa tra Comune, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane.

La parte di parcheggio a strisce blu, rimasta gratuita fino al termine dei lavori, diventerà a pagamento a partire da lunedì 15 luglio, sempre con la medesima tariffa agevolata per residenti e lavoratori.

“Imperia si riappropria di aree inutilizzate. Non possono esistere parti della città che non rientrino in un progetto complessivo di sviluppo. La prima fase è stata quella dell’ampliamento di Banchina Aicardi, a uso pubblico per eventi e manifestazioni, con l’agevolare ulteriormente l’economia turistica e produttiva del territorio. La seconda fase è stata l’apertura di questi nuovi spazi per le auto. Tutto ciò grazie all’effettiva collaborazione con i diversi Enti e al lavoro intenso dei tecnici del Comune”, commenta il sindaco Claudio Scajola, che oggi ha effettuato un sopralluogo nell’area insieme agli assessori Gianfranco Gaggero, Antonio Gagliano, Gianmarco Oneglio.