L’Ambrosia Artemisiifolia è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle composite ed è comunemente conosciuta con il nome di “Ambrosia”.

Originaria del nord America ha conosciuto sul finire degli anni ottanta, un forte e costante incremento anche nella nostra regione.

Strettamente correlata alle condizioni climatiche – ama i luoghi assolati e asciutti – predilige terreni fertili ed incolti, aree di cantiere, bordi e cigli stradali ed autostradali, massicciate ferroviarie , terreni da riporto.

E’ una pianta erbacea annuale (cresce, si riproduce e muore in una sola stagione) infestante, a ciclo vegetativo tardo estivo. La fioritura inizia in agosto e si prolunga fino a ottobre; in questo periodo la pianta produce una notevole quantità di polline, con proprietà fortemente allergizzanti, che può essere trasportato molto lontano dal vento e che può causare, in soggetti predisposti, l’insorgenza di diverse patologie allergiche.

Le manifestazioni allergiche nei soggetti sensibili comprendono sintomi nasali (prurito, gocciolamento, starnuti, naso chiuso), sintomi oculari (prurito, lacrimazione), sintomi respiratori.

In base all’esperienza acquisita ed alle sperimentazioni effettuate, lo sfalcio periodico nel periodo estivo delle aree infestate, rappresenta il sistema più efficace per ridurre in modo significativo la diffusione del polline.

Si sottolinea, l’importanza della piena collaborazione da parte di tutti i cittadini per la manutenzione e la pulizia delle aree private di propria pertinenza (quali cortili, marciapiedi interni, parcheggi, aree verdi, ecc. ) che potrebbero altrimenti essere infestate.

Si richiama a tale proposito l’art. 25 del regolamento comunale di igiene del Comune di Tortona, approvato con deliberazione del C.C. n. 67 del 11.9.2012 e pertanto

SI INVITANO

i proprietari e/o conduttori delle aree agricole non coltivate, di aree urbane verdi ed incolte e di aree verdi industriali dismesse, ai responsabili dei cantieri edili e stradali, agli amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali, ai proprietari di aree recanti depositi temporanei o permanenti all’aperto, ai proprietari di aree in genere non edificate, ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull’eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza sottoponendole ad adeguate operazioni di sfalcio;

i proprietari di aree con eventuale presenza di Ambrosia e di difficile accesso per il taglio, di trattare dette aree con idoneo diserbante;

i cittadini ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni) di propria competenza e/o di proprietà, a curare i propri terreni provvedendo all’eventuale semina di colture intensive semplici come prato inglese o trifoglio, che agendo come piante antagoniste impediscono lo sviluppo dell’Ambrosia Artemisiifolia.