Luna Rossa avvenuto domenica 30 giugno scorso.

Nel corso di una rissa scoppiata all’interno del locale, un “buttafuori” era stato gravemente

ferito da alcune coltellate che gli avevano reciso una arteria femorale. Trasportato d’urgenza

in pericolo di vita all’ospedale di Alessandria, è riuscito a salvarsi dopo alcuni giorni di

terapia intensiva.

Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Alessandria, coordinate dalla Procura della

Repubblica hanno consentito però di individuare tutti i responsabili della rissa ed

indentificare anche quello che aveva inflitto le coltellate. Sulla base delle evidenze raccolte, i

Carabinieri, il 2 luglio scorso, hanno sottoposto a fermo indiziato di delitto per tentato

omicidio e lesioni gravi l’autore del delitto, un ragazzo diciottenne che per sfuggire alle

indagini aveva deciso di allontanarsi dal territorio nazionale e rifugiarsi in Albania.

Oltre alle indagini penali, i Carabinieri hanno proceduto altresì in via amministrativa,

promuovendo la chiusura del locale per motivi di sicurezza e ordine pubblico, misura

disposta dal Questore di Alessandria con provvedimento del 5 luglio che ha comportato la

sospensione dell’attività per 30 giorni.

