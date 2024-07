Prosegue l’estate dianese tra cultura, musica e intrattenimento. La prossima settimana inizia con il consueto appuntamento del lunedì: “Balliamoci l’estate con Gianni Rossi”, sul Molo delle Tartarughe dalle 21.30. Martedì invece saranno le band di “Diano in musica” ad accompagnare le passeggiate serali nel centro cittadino.

Mercoledì 10 luglio Francesca Giannone presenta “Domani”, Edizioni Nord, aprendo la tredicesima edizione del festival “Due parole in riva al mare”. La rassegna organizzata dall’associazione culturale Due Parole in riva al Mare (con direttore artistico e presidente la libraia Nadia Schiavini), vanta il patrocinio della Regione Liguria e si svolge sul Molo delle Tartarughe ore 21.00. Francesca Giannone, autrice di “La portalettere” – che ha venduto 400mila copie e i diritti per una serie tv – presenterà il suo nuovo romanzo ambientato in un saponificio.

Continuano gli Incontri ravvicinati con i cantautori, dopo il successo della prima serata di ieri con Enrico Ruggeri. La prossima settimana sarà il momento della star della musica italiana Ron – 50 anni di attività artistica premiata, tra gli altri, con il Premio Tenco alla Carriera – ospite della rassegna curata da Stefano Senardi nella serata di giovedì. Si preannuncia un weekend stellato, il prossimo, grazie anche alla presenza dell’Etoile Luciana Savignano, ospite del Galà di danza alla 13a edizione “Estate Musicale Dianese”. Prima ballerina alla Scala nel 1972, Luciana Savignano è anche un noto volto televisivo grazie al Dance Talent Show di Rai Due “Academy”.

Il fine settimana prosegue all’insegna della didattica con l’appuntamento di venerdì 12 luglio presso il Museo Civico alle 21.00: “Giocando con la storia”, laboratorio didattico a cura dello staff del museo. Si prosegue sabato 13 luglio con le video proiezioni a cura del Gruppo Pesca Sportiva, sempre alle 21.00, a tema “Migrazione del tonno rosso del Mediterraneo”.

Sette giorni intensi in cui non mancherà lo spazio per la condivisione e l’intrattenimento, grazie alle iniziative di domenica 14 luglio, da “Dipingiamo insieme”, la mostra di pittura a cielo aperto nel centro cittadino, a “La Corrida della Domenica”, divertente appuntamento con la musica e l’animazione dello showman Paolo Bianco, sul Molo delle Tartarughe a partire dalle 21.30.

