FESTIVAL “ALBINTIMILIUM THEATRUM fEST” 2024

Quarta edizione

Ideato e diretto da Sergio Maifredi

Produzione Teatro Pubblico Ligure

Giovedì 11 luglio 2024, ore 21

Teatro Romano di Ventimiglia, Area Archeologica di Nervia (IM)

Corso Genova 134, Ventimiglia, Imperia

TULLIO SOLENGHI e MASSIMO MINELLA

CRISTOFORO. IL GRANDE VIAGGIO. IL NUOVO MONDO

Progetto e regia SERGIO MAIFREDI

Produzione Teatro Pubblico Ligure

PRIMA NAZIONALE

L’11 luglio alle 21 al Teatro Romano va in scena la prima nazionale di Teatro Pubblico Ligure, ideata e diretta da Sergio Maifredi: “Cristoforo. Il grande viaggio. Il nuovo mondo” con Tullio Solenghi e Massimo Minella, un grande attore e uno scrittore giornalista, vicecaporedattore vicario della redazione ligure di “la Repubblica”, che ripercorrono l’esplorazione del navigatore genovese. La sua vita è stata romanzo, mistero, fantasia. Dietro all’esistenza straordinaria di Cristoforo Colombo c’è un mondo nuovo, o nuovamente ritrovato, che continua a parlarci. Quel viaggio, quella scoperta, quel ritorno a casa per consentire ad altri di ripercorrere la stessa rotta, sono stati gli elementi cardine su cui si è sviluppato il mondo moderno. È stato lui, Cristoforo, a traghettarci dal Medioevo all’età moderna con le sue intuizioni e i suoi errori. Lui, con le sue convinzioni, il suo desiderio di navigare, di scoprire, di raccontare. Lui, protagonista di un mondo che invece altro chiedeva, a cominciare dall’oro. Attorno a questa storia se ne concentrano tante altre. Uno sviluppo mai ordinato, più spesso dettato dalle circostanze, dalle coincidenze, dal fato. Alla fine, resta il racconto di un mondo reale e magico al tempo stesso. Resta il grande viaggio che non è mai terminato.

BIGLIETTI ACQUISTABILI:

• presso l’ufficio Manifestazioni in Piazza XX Settembre,1 (3° piano): lunedì dalle 9 alle 13 (importo € 15,00 comprensivi di € 3,00 per l’accesso al sito archeologico)

• presso il Teatro Romano: la sera stessa dello spettacolo (importo € 15,00 comprensivi di € 3,00 per l’accesso al sito archeologico)