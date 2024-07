Una bella iniziativa per avvicinare i bambini non solo alla cultura e all’arte ma anche alla legalità familiarizzando coi carabinieri che devono essere visti come amici a cui rivolgersi sempre perché così in realtà questi militari son per la popolazione. Così, nell’ambito dei progetti sulla Legalità promossi dall’Arma dei Carabinieri, i bambini della “Fattoria didattica” del vivaio “Verde-Commerce” di Tortona hanno visitato la locale caserma dei Carabinieri, dove hanno potuto ammirare il dipinto “BATTAGLIA DI PASTRENGO: CARICA DEI CARABINIERI A CAVALLO”, inaugurato il 1° luglio scorso.

Il Capitano Domenico Lavigna, Comandante della Compagnia, ha raccontato loro la storia del dipinto e degli eroi Carabinieri a cui è intitolato il Comando che ospita l’opera d’arte, prima di accompagnare i giovanissimi ospiti alla scoperta delle autovetture di servizio, che affascinano da sempre grandi e piccini, con l’imperdibile occasione di salire a bordo e l’opportunità, per i Carabinieri, di ricordare a tutti che in caso di necessità il numero da chiamare è il 112: il nostro numero di famiglia.