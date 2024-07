Numeri importanti il 7 luglio a Pontecurone in occasione della quarta prova del Campionato interregionale Piemonte, Lombardia e Liguria di gruppo 5 enduro epoca.

Ben 208 piloti si sono sfidati nel percorso delle campagne pontecuronesi della lunghezza di 30 Km da percorrere per ben tre volte. Una speciale in fettucciato molto bella e tecnica disegnata è realizzata dai ragazzi del MC Pontecurone e una speciale d’accelerazione da urlo hanno caratterizzato questo evento sportivo davvero singolare. Nuvole, sole e pioggia sul finale hanno fatto da sfondo alla gara magistralmente diretta è coordinata dal commissario di gara Bruno Barbero e dal nostro Presidente del MC Pontecurone Angelo Boccaccini. Un efficiente sistema di controllo del percorso con 30 ragazzi del Motoclub, Protezione Civile e Arma dei Carabinieri ha consentito una completa ed assoluta sicurezza a tutti i partecipanti ed ai numerosi appassionati intervenuti.

Un particolare ringraziamento va al Comune di Pontecurone per il sostegno dato e a tutte le persone che aiutandoci e autorizzandoci hanno permesso che per la prima volta nel nostro comprensorio si svolgesse una gara di questa importanza.

