“Chirurgia oltre confini: dalla pratica clinica italiana alle prospettive internazionali” è il titolo della Giornata scientifica estiva dedicata alla Medicina traslazionale organizzata dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, in stretta collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale (UPO) con cui si sono attivati i Laboratori integrati di ricerca, che vedono in qualità di responsabile Annalisa Roveta.

Al centro dell’evento in programma per le ore 13,30 di giovedì 4 luglio nel Salone di rappresentanza dell’AOU AL, saranno la ricerca e, in particolare, le sinergie che le strutture ospedaliere hanno attivato e stanno sviluppando, soprattutto in ambito chirurgico, a livello internazionale.

A introdurre i lavori saranno Chiara De Nuccio, Francesca Capone e Franca Moretti dell’Istituto Superiore di Sanità con un intervento dal titolo “Promoting High-Level Translational Research in Europe: the services offered by Eatris / A_IAtris”.

“Diagnosi, trattamento e ricerca sull’echinococcosi” sarà invece il titolo della relazione di Stefano Meda, Pietro Rinaldi, rispettivamente direttore e dirigente medico di Chirurgia Toracica dell’AOU AL, Enrico Brunetti, dell’Università di Pavia, WHO Collaborating Centre for clinical management of cystic echinococcosis, e Laurence Millon, del Centre Hospitalier Universitaire, Besançon.

Andrea Barbanera, Alessandro Bertuccio, rispettivamente direttore e dirigente medico della Neurochirurgia dell’AOU AL, e Chiara Robba, dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova, invece, tratteranno l’emorragia subaracnoidea da rottura di un aneurisma.

L’approccio olistico alle patologie pediatrico – digestive è il tema della relazione del direttore Alessio Pini Prato e della dirigente medico Marta Erculiani della Chirurgia Pediatrica dell’AOU AL, che saranno affiancati da di Ivo De Blaauw del Department of Pediatric Surgery della Radboud University Medical Center di Neijmegen.

L’ultima relazione sarà quella di Hassan Bouyabrine e Bader Al Taweel del Centre Hospitalier Universitaire di Montpellier che, con i dirigenti medici Fabio Giannone e Celeste Del Basso dell’equipe del direttore della Chirurgia Generale dell’AOU AL, Fabrizio Panaro, tratteranno il tema “Auto-islet transplantation after pancreatectomy”.

La giornata si concluderà poi con un aperitivo solidale al Bakery dal Mauro di Alessandria per raccogliere fondi da destinare alla ricerca all’interno del DAIRI e far conoscere le attività dei Laboratori di ricerca e della struttura di Medicina traslazionale, che vede in qualità di responsabile Luigi Castello, direttore della Medicina Interna dell’AOU AL (prenotazioni al 334 3507111).