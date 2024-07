La chiusura di via Saponiera – in vista dei lavori a opera di Riveracqua – prevista inizialmente per domani, è stata riprogrammata per lunedì 8 luglio. I lavori, che dureranno circa 3 settimane, permetteranno la creazione della cameretta di ispezione raccordi della nuova conduttura idrica, nell’ottica di una serie di interventi finalizzati alla realizzazione del nuovo acquedotto, per una Città degli Aranci sempre meno sensibile alle problematiche idriche. Per limitare il più possibile i disagi alla viabilità, proseguono i lavori voluti dall’Amministrazione comunale per l’apertura temporanea di un varco per veicoli e pedoni tra via Saponiera e piazza della Costituzione (zona viale Kennedy).

Correlati