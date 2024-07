Corsa o camminata autogestita non competitiva a passo libero di 6,1 km tra le vie e le campagne.

Organizzano la Pro Loco di Sale e il Comitato Amici della Festa dell’Agricoltura.

• Partenza alle ore 9:00 da via Marconi

• Quote: corsa € 8,00 – camminata offerta libera (il ricavato verrà reinvestito in iniziative a favore del paese) – sarà possibile iscriversi il giorno della corsa dalle 7.00 alle 8.30 direttamente alla partenza ( Parco della Rimembranza zona monumento ai caduti); per una migliore gestione si invitano i partecipanti a fare la preiscrizione su WhatsApp al numero +39 3516772581

• Ai primi 50 iscritti pacco gara con specialità del territorio – gadget a tutti i partecipanti

• Possibilità servizio doccia

Il comune di Sale sorge al centro della bassa valle Scrivia, nel mezzo di un’area contraddistinta dalla forte vocazione agricola. Offre itinerari e percorsi a spasso tra il Po e le cascine, ideali per gli amanti della bicicletta.

Info tel:+39%203516772581