È terminata l’attesa per i tradizionali festeggiamenti di Sant’Erasmo: al via domani due giorni di festa nel borgo marinaro di Arma di Taggia, da sempre legato al santo protettore dei marinai.

Si parte sabato 27 luglio con la Sant’Erasmo Run K10, una corsa competitiva di 10 chilometri su percorso omologato FIDAL. A questa si aggiunge una camminata non competitiva di 5 chilometri, aperta a tutti. Partenza e arrivo in piazza Tiziano Chierotti. Le iscrizioni sono aperte online fino al 26 luglio al seguente link: http://iscrizioni.wedosport.net/. Sarà possibile iscriversi anche in loco, il giorno della gara.

Doppio appuntamento la sera di sabato. Alle 21.00, sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe e Sant’Antonio, si terrà il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, con la direzione del maestro Giancarlo De Lorenzo e in collaborazione con l’Associazione Culturale Gente Comune di Arma di Taggia. L’orchestra incanterà il pubblico con il repertorio di Domenico Modugno.

Alle 21.30, sul lungomare e in piazza Tiziano Chierotti, si terrà la Processione di Sant’Ermu a cura dell’associazione Cumpagnia Armasca. La manifestazione folkloristica è giunta alla sua terza edizione e, come gli anni precedenti, vedrà sfilare figuranti con i vestiti d’epoca dei rioni tabiesi Parasio e Orso.

I festeggiamenti entreranno nel vivo domenica 28 luglio. A partire dalle 8.00 sul lungomare di Arma sarà possibile fare acquisti alla tradizionale fiera.

Alle 15.30 verrà deposta una corona d’alloro ai piedi della statua di Sant’Erasmo degli Abissi, posta sul fondale di fronte a Capo dell’Arma. I festeggiamenti religiosi proseguiranno alle 17.00 con la Santa Messa davanti al sagrato della chiesa in via San Giuseppe. La celebrazione sarà officiata dall’economo diocesano Mons. Angelo Di Lorenzo. A seguire la processione nel centro di Arma per arrivare alla spiaggia dei pescatori. Qui la statua di Sant’Erasmo sarà imbarcata sul tipico “gusso” ligure per la benedizione del mare. La processione sarà accompagnata dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, diretta dal Maestro Cocco Franco.

La festa si concluderà alle 22.30 con il grande spettacolo pirotecnico a cura dell’Associazione Fuochi Storici. Migliaia di lumini biodegradabili liberati in mare creeranno un’atmosfera unica. Al termine dei fuochi artificiali Master DBJ farà ballare i giovani, e meno giovani, in piazza Tiziano Chierotti.

“La nostra comunità – dichiara l’assessore alle Manifestazioni, Barbara Dumarte – è fortemente legata a questi festeggiamenti. Ogni anno tantissimi visitatori e turisti partecipano con entusiasmo ai suggestivi eventi in programma. Anche quest’anno abbiamo voluto creare un’offerta che fosse in grado di unire l’aspetto religioso a quello più conviviale. Vi aspettiamo numerosi.”