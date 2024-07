Nella giornata di domenica 14 luglio dalle 10 alle 16 in una cinquantina di rifugi del Club Alpino Italiano verrà organizzata una campagna di sensibilizzazione sull’ipertensione arteriosa e sugli effetti cardiovascolari dell’ascesa a quote moderate – alte.

L’iniziativa ha come finalità la prevenzione e il rilevamento dei valori pressori di alpinisti ed escursionisti presenti nei rifugi.

Il CAI sezione di Tortona aderisce all’inizitiva scegliendo come punto di riferimento il Rifugio Orsi dove saranno presenti i medici professionisti Franco Fontana, Luigi Prati e Francesca Re.

La manifestazione è promossa dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa, dalla Commissione Centrale Medica del CAI e dalla società Italiana della Medicina di Montagna con il supporto organizzativo dell’Istituto Auxologico Italiano di Milano e dell’Università di Milano Bicocca.

L’ipertensione arteriosa, detta “il killer silenzioso” per la sua asintomaticità, è ancora oggi il principale fattore di rischio per malattie cardiovascolari in tutto il mondo, e colpisce circa il 40% della popolazione adulta occidentale.

Per prevenire il verificarsi di eventi cardiaci e cerebrali, spesso fatali o invalidanti, occorre quindi prestare maggiore attenzione al comportamento della pressione arteriosa in diverse condizione della nostra vita quotidiana.