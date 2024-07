Il Questore di Imperia Andrea Lo Iacono, nel corso di quest’ultima settimana, a conclusione delle relative e complesse attività istruttorie, ha emanato ben otto provvedimenti di avviso orale nei confronti di persone residenti in provincia di Imperia responsabili di reiterati comportamenti penalmente rilevanti e, per tale motivo, ritenute socialmente pericolose, ed un ammonimento per comportamenti persecutori; ha inoltre provveduto ad ammonire un uomo responsabile di comportamenti persecutori e a proporre l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, nei confronti di un noto pluripregiudicato.

Si tratta, nella fattispecie, di persone coinvolte in attività criminali particolarmente odiose, quali i reati di indole violenta, contro il patrimonio e nel settore degli stupefacenti, in gran parte residenti nei comprensori di Sanremo ed Imperia.

Il primo provvedimento di avviso orale è stato emesso nei confronti di un cittadino albanese residente in Imperia recentemente tratto in arresto dalla locale Squadra Mobile in quanto trovato con svariate dosi di cocaina all’interno di un locale pubblico del capoluogo e di un’arma illegalmente detenuta.

Un secondo avviso è stato notificato ad un uomo con precedenti penali residente in Sanremo ed autore di minacce nei confronti di amministratori ed autorità locali; sempre a Sanremo sono stati avvisati ulteriori tre pregiudicati, due dei quali recentemente tratti in arresto per detenzione di droga ed un terzo responsabile di una serie di condotte violente in ambito familiare.

Un ulteriore provvedimento riguarda un cittadino straniero residente in Ventimiglia con vari precedenti per reati contro il patrimonio, recentemente balzato agli onori della cronaca per aver posto strenua resistenza agli operatori della volante nel corso di un controllo di routine.

Inoltre, sono stati avvisati due giovani di Imperia, uno dei quali minorenne, per una serie di condotte reiterate ritenute tali da turbare la sicurezza pubblica.

Si rammenta che l’avviso orale, disciplinato dall’art. 3 del codice delle leggi antimafia, è il provvedimento con il quale il Questore avvisa oralmente il soggetto ritenuto socialmente pericoloso, informandolo che esistono indizi a suo carico ed invitandolo, nel contempo, a mantenere una condotta conforme alla legge; in caso ulteriori violazione potrà essere proposto per la misura più incisiva della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Sempre nell’ambito delle misure di prevenzione, nel corso della medesima settimana è stato ammonito un cittadino italiano di Sanremo resosi responsabile di comportamenti persecutori posti in essere in ambito familiare; sono in corso attività da parte del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo volte ad accertare eventuali profili di natura penale.

Il vigente ordinamento mette a disposizione degli operatori di Polizia una serie di strumenti che si sono rivelati indispensabili, primo fra tutti l’Ammonimento del Questore previsto dall’art. 8 del D.L. n.11 del 2009, che consente, se ben calibrato rispetto alla singola situazione, di porre termine alle condotte intimidatorie ed agli atteggiamenti prevaricatori senza dover interessare l’Autorità Giudiziaria i quali, è bene ribadirlo, riguardano contesti familiari e personali di ogni tipo.

Infine, è stata posta al vaglio del Tribunale di Genova – Sezione Misure di Prevenzione la proposta di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, nei confronti di un pluripregiudicato della provincia di Imperia, responsabile di plurime condotte per le quali è stato più volte condannato, soprattutto nello specifico settore del traffico di sostanze stupefacenti.