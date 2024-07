Dalle ore 15:00 di mercoledì 17 alle ore 12:00 di giovedì 25 luglio e comunque sino al termine dei lavori condotti da ANAS Spa, sono vietati la fermata con rimozione forzata e la circolazione lungo la SS10 “Padana Inferiore” tra il KM 107+120 AL 108+638 circa, all’interno del centro abitato del Sobborgo San Giuliano Vecchio.

I lavori interessano mezza carreggiata per volta (lato sud e lato nord) al fine di consentire ai soli mezzi di soccorso e residenti e di transitare e nel caso per accedere alle proprie abitazioni transitando nella corsia opposta alle lavorazioni, a senso unico alternato, con l’ausilio di movieri; il transito pedonale è sempre garantito; per coloro i quali ne avessero necessità, l’impresa a cui sono affidati i lavori mette a disposizione un servizio di navetta a chiamata al numero 320-3620151, per ottenere il trasporto dal limite del cantiere sino alla propria abitazione.

Nel Sobborgo di San Giuliano Vecchio è sospeso il divieto di sosta ove istituito, nel rispetto degli accessi pedonali e carrabili e della sicurezza pubblica.

Si segnalano i percorsi alternativi:

SS10 DA ALESSANDRIA DIREZIONE TORTONA

Spinetta Marengo svincolo SS10/SP35bis – mezzi pesanti e leggeri: da SS10 allo svincolo Tortona con deviazione sulla SP35bis / a Pozzolo Formigaro svolta in via delle Ghiare / proseguire su via Roveri,strada Bissone, SS 211;

San Giuliano Vecchio incrocio SS10/SPp150 – mezzi pesanti e leggeri: da SS10 deviazione sulla SP150 / svolta sulla sp35bis / a Pozzolo Formigaro svolta in via delle Ghiare / proseguire su via Roveri, strada Bissone, SS211;

San Giuliano Vecchio incrocio ss10/sp83 – presidiato h 24 con passaggio consentito