“Con l’approvazione della VAS da parte del Comune di Taggia si è compiuto un importante e fondamentale passaggio per la realizzazione dell’ospedale nuovo del Ponente ligure, che sorgerà a nord della stazione ferroviaria (dove è prevista una Casa di comunità con servizi sociosanitari) e garantirà cure di prim’ordine alla popolazione. L’amministrazione comunale, fin dall’inizio del mandato del sindaco Mario Conio, ha sostenuto il progetto già inserito nel Piano sociosanitario che avevo seguito come assessore nel 2017, poi confermato nell’ultimo Piano approvato da Regione Liguria. In tal senso, ricordo anche il voto all’unanimità della Conferenza dei Sindaci, compresi quelli dei Comuni di Sanremo e di Imperia. Avere un ospedale nuovo che finalmente, in un’unica struttura, mantiene l’Emodinamica per gli infarti e il Centro ictus, oggi rispettivamente a Sanremo e Imperia, e avere la piazzola dell’elisoccorso accanto al Pronto soccorso è un’ulteriore garanzia per i cittadini che vivono e frequentano il nostro territorio. Senza trascurare una migliore organizzazione del personale sanitario, che sappiamo essere spesso sottoposto a condizioni di criticità anche per la cronica carenza di risorse umane che si registra in questo settore, sia in Liguria sia a livello nazionale. Infatti, un ospedale moderno con tecnologie all’avanguardia e i migliori standard progettuali rappresenta senz’altro un’attrattiva per i camici bianchi perché potranno avere una grande opportunità di crescita professionale. Quanto deliberato ieri dal consiglio comunale di Taggia passerà nuovamente in Regione Liguria per il completamento dell’iter”.

