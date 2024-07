Agente della Polizia Locale si getta in acqua e contribuisce a salvare un uomo che rischiava di annegare.

Questo quanto accaduto oggi, mercoledì 24 luglio, nell’ambito di un intervento sulla spiaggia nei pressi del camping Roma.

L’intervento era volto a ripristinare una porzione di spiaggia libera di 35 metri lineari, ma l’attenzione di tutti si è presto spostata ad una emergenza in corso.

Durante l’intervento, infatti, gli agenti presenti sono andati in supporto ad un bagnino per il soccorso di persona che, per un malore, rischiava l’annegamento.

Afferma l’assessore Vannucci: “L’operazione degli agenti della polizia locale ha permesso di ripristinare una porzione importante di spiaggia libera.

Nel corso degli ultimi anni come Amministrazione stiamo cercando di valorizzare sempre più tutta la zona mare.

La nostra città ormai, e anche grazie al progetto moli, gode di spiagge ampie e profonde che ci invidiano in molti. In questo contesto, nostra precisa scelta politica è quella di garantire a cittadini ed utenti anche spiagge libere e libere attrezzate di qualità.

La presenza dei nostri agenti in quella zona è stata provvidenziale. Ben si può dire “nel posto giusto e al momento giusto. Grazie all’intervento dei bagnini e degli agenti della polizia locale, e subito dopo della pubblica assistenza e dei medici, è stato salvato un uomo.

Faccio i complimenti all’agente Sansalone che senza esitare un attimosi è tuffato in acqua”.