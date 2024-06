Quattro negozi con vetrine spaccate, il ladro che entra e ruba pochi spiccioli: Tortona è una città sicura ma quando accadono episodi sporadici e inusuali come questi, messi a segno in due notti, non possono non destare un po’ di apprensione e così il Sindaco Federico Chiodi insieme al Comandante dei Carabinieri Domenico Lavigna hanno subito avviato controlli straordinari nel rione di San bernardino dove i fatti si sono verificati, stroncando sul nascere avvisaglie che sono subito cessate. Non solo, ma il possibile autore (perché di uno si tratterebbe, come abbiamo scritto) è già stato fermato,

In merito a tutta la vicenda il Sindaco Federico Chiodi è stato chiaro : “Si tratta di cinque episodi- dice il primo cittadino – avvenuti tutti nelle notti tra il 10 e l’11 e tra il 12 e il 13 giugno, perpetrati dalla stessa persona, a danno di quattro esercizi commerciali. La Polizia Municipale del Comune di Tortona e la locale compagnia Carabinieri hanno predisposto servizi speciali nella zona e da allora non si sono più verificati episodi. È stato anche fermato un sospettato ed i Carabinieri, che ringrazio per il costante impegno nel garantire la sicurezza in città, stanno svolgendo le indagini per appurare eventuali responsabilità”.