Non sappiamo perché gli abitanti della frazione Bettole di Tortona abbiano deciso di rivolgersi (pensiamo) ad un’associazione ambientalista con sede a Cagliari (benché ci sia una succursale anche ad Asti) e non magari ad istituzioni locali, ma quello che abbiamo letto oggi, 17 giugno, sul bollettino del Gruppo d’intervento Giuridico (GrIG) con sede a Cagliari a questo LINK ci ha lasciato perplessi.

Poiché a quanto pare i residenti della frazione Bettole di Tortona non hanno conoscenza della tipologia dei materiali di materiali di scavo (smarino) provenienti dai cantieri del progetto Alta Velocità/Alta Capacità del Terzo Valico dei Giovi che vengono depositati nelle cave dismesse di Bettole, Cascina Pelosi e Cascinone, nel Comune di Pozzolo Formigaro, contigue alla frazione di Bettole di Tortona, né di quali siano le conseguenze sul piano ambientale e sanitario, hanno attirato le attenzioni degli ambientalisti sardi che hanno provveduto a inviare in proposito (17 giugno 2024) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione provvedimenti, coinvolgendo il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, la Regione Piemonte, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Alessandria, i Carabinieri Forestale.

FOTO DI REPERTORIO