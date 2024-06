Lo scorso fine settimana presso il centro sportivo comunale di Gremiasco, si è svolta la tradizionale Sagra del Raviolo, giunta alla XXXVIesima edizione. Il meteo incerto non ha minato il successo di una festa che ha registrare il tutto esaurito e che da anni è diventata un punto fermo per la val Curone e non solo. Come sempre i protagonisti indiscussi sono stati i prelibati agnolotti, con il gustoso salame nobile del Giarolo, la grigliata e gli ottimi vini locali.

Ringraziando tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita dell’ evento, dal mitico Guido a tutti i volontari dello staff, i ragazzi del “Barino” vi aspettano per le manifestazioni dei prossimi mesi. Prossimi appuntamenti in calendario: Festa della Birra sabato 13 luglio e “calcio balilla umano” domenica 14.

Lorenza Cavanna