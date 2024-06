È prodotto in collaborazione da due dei più seguiti Festival del nostro territorio il concerto omaggio al Quartetto d’Archi e alle suggestioni popolari di cui la musica “colta” è ricca che vedrà l’Ensemble Lorenzo Perosi (Marcello Bianchi e Rita Mascagna, violini – Maurizio Redegoso Kharitian, viola – Claudio Merlo, violoncello) interprete di pagine di A. Borodin, A. Dvořák, M. de Falla e B. Smetana nell’ambito del XV Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” e dell’VIII GamondiumMusicFestival.

Il primo dei due appuntamenti sarà, in collaborazione con AQ Luogo d’ incontri APS, Sabato 29 giugno alle ore 21 a Borghetto di Borbera presso la Chiesa di San Vittore.

Il concerto sarà replicato a Castellazzo Bormida, in collaborazione con il Comune cittadino, presso la Chiesa della SS. Trinità da Lungi, Domenica 30 giugno alle ore 18.

Al termine del concerto, verrà offerta al pubblico una degustazione di prodotti locali d’eccellenza forniti da Giraudi Cioccolato all’Infinito, La Bottega Del Pane, Panetteria Ferraris, Salumificio Cereda, Vineria Mezzo-Litro

Le pagine che affronterà l’Ensemble Lorenzo Perosi – eccellenza musicale del nostro territorio, fondato nel 1997 dal M° Arturo Sacchetti e da allora attivo in tutta Europa – sono intrise di ritmiche e spunti melodici tipici del folklore boemo, russo e spagnolo e sono iconiche di uno dei movimenti musicali, il nazionalismo, più importanti del XIX secolo.

L’ ingresso ai concerti è libero, senza necessità di prenotazione.